07 октября 2025 в 13:48

Политолог оценил победу Бабиша в Чехии

Политолог Трухачев: победа Бабиша позволит Чехии отказаться от русофобии

Андрей Бабиш Андрей Бабиш Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Победа лидера оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрея Бабиша позволит стране отказаться от русофобии и покинуть «антироссийский авангард», заявил политолог Вадим Трухачев. По его мнению, приведенному Readovka.news, на это был четкий запрос со стороны избирателей.

По словам Трухачева, крупный предприниматель и политик Бабиш стал символом той части чешского общества, которая устала от «оголтелой русофобии», продвигаемой предыдущей администрацией. В свою очередь политолог Николай Межевич заявил, что победа евроскептиков на выборах в Чехии может свидетельствовать о постепенной смене политической мысли в Евросоюзе.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на экспертов сообщило, что Евросоюз опасается потенциального успеха партии бывшего премьер-министра Чехии на парламентских выборах. По мнению аналитиков, это связано с возможным ухудшением положения Украины и риском превращения Чехии в «третьего антиевропейского агитатора» после Венгрии и Словакии.

