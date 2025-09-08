Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 00:43

Овечкин получил необычный подарок в честь рекорда по голам в НХЛ

Овечкину подарили iPhone с его инициалами и числом заброшенных в НХЛ шайб

Александр Овечкин
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российский хоккеист Александр Овечкин получил эксклюзивный iPhone в честь установления рекорда Национальной хоккейной лиги по количеству заброшенных шайб. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» был удостоен специального подарка после того, как превзошел достижение канадского спортсмена Уэйна Гретцки, сообщило издание RT.

На самом телефоне выгравированы инициалы спортсмена, а также число заброшенных им шайб, — указано в сообщении.

Особое внимание уделено и упаковке устройства. В коробку встроен экран, на котором демонстрируется запись исторического гола Овечкина.

Хоккеист установил новый рекорд НХЛ 6 апреля, забив свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах. Таким образом он превзошел достижение Гретцки (894 гола), которое оставалось непобитым на протяжении 26 лет. Достижение Овечкина считается одним из наиболее значимых в современной истории НХЛ.

Ранее хоккеисты НХЛ назвали россиянина Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» самым непробиваемым вратарем. В опросе приняли участие 42 игрока разных клубов, 16 из них проголосовали за россиянина. На втором месте рейтинга оказался Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс», за него отдали голоса восемь хоккеистов. Еще семеро игроков выбрали Игоря Шестеркина из «Нью-Йорк Рейнджерс».

