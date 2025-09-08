Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025

Выявлен победитель финального матча US Open в Нью-Йорке

Испанец Алькарас победил лидера ATP Синнера в финальном матче US Open

Карлос Алькарас Карлос Алькарас Фото: ohn Patrick Fletcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Теннисист Карлос Алькарас одержал победу над первой ракеткой мира Янником Синнером в финале US Open. Матч завершился со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 в пользу испанского спортсмена.

Алькарас и Синнер встретились в третьем финале турниров Большого шлема подряд. Ранее испанец победил на Roland Garros, а Синнер взял реванш на Уимблдоне. Данная победа стала шестым титулом Большого шлема в карьере Алькараса и вторым на кортах US Open.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 в пользу Алькараса, посеянного на турнире под вторым номером. Синнер выступал под первым номером посева, — указано в сообщении.

Победа на US Open позволила Алькарасу прервать беспроигрышную серию Синнера на хардовых покрытиях, которая составляла 27 матчей. В Открытую эру более продолжительную серию имел только Роджер Федерер (40 побед). Матч посетил президент США Дональд Трамп, впервые присутствовавший на турнире с 2015 года.

Ранее сообщалось, что белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу на Открытом чемпионате США по теннису US Open. В финальном матче она обыграла американскую спортсменку русского происхождения Аманду Анисимову со счетом 6:3, 7:6.

