Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 02:55

Вспыхнувший генератор остановил теннисные матчи между ATP и WTA

Матчи теннисного турнира в Цинциннати остановили из-за пожара

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Все теннисные матчи мужского и женского турнира в Цинциннати приостановлены из-за отключения электричества на стадионе, передает Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР). Позже журналист Бен Ротенберг сообщил, что причиной отключения стала неисправность и возгорание одного из генераторов на арене.

В настоящее время на более чем час остановлены поединки, в которых участвуют грек Стефанос Циципас и француз Бенжамен Бонзи, а также матч между американцем Тейлором Фрицем и итальянцем Лоренцо Сонего. Приостановлены и парные встречи с участием российских спортсменок Екатерины Александровой, Ирины Хромачевой и Камиллы Рахимовой.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев в ходе матча против австралийца Бена Уолтона на втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати с трудом переносил жару. По ходу поединка спортсмен даже опустил голову в морозилку и прикладывал полотенце.

До этого стало известно, что российская теннисистка Мирра Андреева не будет участвовать в турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США) из-за травмы. Пятая ракетка мира завершила выступление на третьем круге «тысячника» в Монреале, уступив американке Маккартни Кесслер. Во втором сете матча 18-летняя Андреева подвернула ногу и упала, повредив лодыжку.

теннис
происшествия
турниры
ATP
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT сообщил о серии взрывах в Ставрополе
Генштаб ВСУ рассказал о самых горячих точках на Украине
Общественник раскрыл, какой штраф грозит за неприятный запах из квартиры
Более 30 военнослужащих ВВС получили звания Героя России на СВО
Огонь охватил промышленное предприятие в Ярославле
В Турции заподозрили Зеленского в переводе огромных сумм на счета в ОАЭ
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 12 августа, возвращение аллергено
Друг Роналду, хет-трик «Спартаку», ставки: как живет звезда РПЛ Батраков
Вспыхнувший генератор остановил теннисные матчи между ATP и WTA
Дмитриев раскрыл, какая судьба ждет сторонников Байдена по Украине
В Ираке признали острую нехватку воды в стране
«Банда пенсионерок»: СБУ придумала новый способ терактов против военных РФ
Рябков озвучил свои ожидания от встречи Путина и Трампа
Россия и Бразилия укрепили сотрудничество на фоне санкций США
Посольство России раскрыло политические интриги Залужного на Украине
Глава РФПИ ответил на выпад Каллас о российской угрозе
Федорова голодает, Волкова слушает Лепса: кто из звезд отдыхает в Крыму
В России увеличили выплаты детям, чьи родители попали в плен
Два сотрудника скорой стали жертвами атаки ВСУ на ДНР
Приметы 12 августа: почему спит кошка и зачем собирать ежевику в Силин день
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.