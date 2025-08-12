Вспыхнувший генератор остановил теннисные матчи между ATP и WTA

Все теннисные матчи мужского и женского турнира в Цинциннати приостановлены из-за отключения электричества на стадионе, передает Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР). Позже журналист Бен Ротенберг сообщил, что причиной отключения стала неисправность и возгорание одного из генераторов на арене.

В настоящее время на более чем час остановлены поединки, в которых участвуют грек Стефанос Циципас и француз Бенжамен Бонзи, а также матч между американцем Тейлором Фрицем и итальянцем Лоренцо Сонего. Приостановлены и парные встречи с участием российских спортсменок Екатерины Александровой, Ирины Хромачевой и Камиллы Рахимовой.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев в ходе матча против австралийца Бена Уолтона на втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати с трудом переносил жару. По ходу поединка спортсмен даже опустил голову в морозилку и прикладывал полотенце.

До этого стало известно, что российская теннисистка Мирра Андреева не будет участвовать в турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США) из-за травмы. Пятая ракетка мира завершила выступление на третьем круге «тысячника» в Монреале, уступив американке Маккартни Кесслер. Во втором сете матча 18-летняя Андреева подвернула ногу и упала, повредив лодыжку.