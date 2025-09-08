Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 сентября, заносы с юга

Новую неделю столичные аллергики начинают без особых потрясений. Уровень пыльцы основных врагов поллинозников сейчас держится на привычных показателях.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погода в Москве в понедельник, 8 сентября, будет теплой, но не очень солнечной. Температура поднимется до +23 °C. Весь день будет облачно, но вероятность дождя при этом остается невысокой (менее 30%).

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 8 сентября

Местные аллергены держатся на привычном уровне сегодня. Пыльца полыни и злаков практически отсутствует в воздухе, их уровень стабильно низкий. Активность плесневых грибов (альтернарии и кладоспориума) также невысока.

Возможность пыльцевых заносов никуда не исчезла. Из южных регионов, где сезон цветения амброзии в разгаре, при определенных ветрах ее пыльца может быть занесена в московский воздух. Это может вызвать неприятные симптомы у чувствительных людей.

Уровень пыльцы в воздухе в начале новой недели в целом остается низким благодаря отсутствию активности местных растений. Однако сохраняется риск попадания в воздух аллергена амброзии из других регионов. Аллергикам, чувствительным именно к этому растению, стоит проявить внимательность к своему самочувствию. Советуем следить за данными мониторинга каждый день и держать под рукой антигистаминные препараты.