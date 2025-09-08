Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 02:55

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 сентября, заносы с юга

Прогноз пыления в Москве 8 сентября Прогноз пыления в Москве 8 сентября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новую неделю столичные аллергики начинают без особых потрясений. Уровень пыльцы основных врагов поллинозников сейчас держится на привычных показателях.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погода в Москве в понедельник, 8 сентября, будет теплой, но не очень солнечной. Температура поднимется до +23 °C. Весь день будет облачно, но вероятность дождя при этом остается невысокой (менее 30%).

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 8 сентября

Местные аллергены держатся на привычном уровне сегодня. Пыльца полыни и злаков практически отсутствует в воздухе, их уровень стабильно низкий. Активность плесневых грибов (альтернарии и кладоспориума) также невысока.

Возможность пыльцевых заносов никуда не исчезла. Из южных регионов, где сезон цветения амброзии в разгаре, при определенных ветрах ее пыльца может быть занесена в московский воздух. Это может вызвать неприятные симптомы у чувствительных людей.

Уровень пыльцы в воздухе в начале новой недели в целом остается низким благодаря отсутствию активности местных растений. Однако сохраняется риск попадания в воздух аллергена амброзии из других регионов. Аллергикам, чувствительным именно к этому растению, стоит проявить внимательность к своему самочувствию. Советуем следить за данными мониторинга каждый день и держать под рукой антигистаминные препараты.

пыльца
аллергены
аллергия
здоровье
Москва
прогнозы
погода
сорняки
грибки
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД рассказали об ожидаемой в 2025 году индексации зарплат бюджетников
Адвокат раскрыла, в каком случае часы признают совместным имуществом
Песков указал на рост числа поддерживающих позицию России стран
Угрозы украинцев, СВО, конфискация имущества: как живет Таисия Повалий
Один из главарей ИГ задержан в Сирии
Хирург развеял главные страхи пациентов перед ринопластикой
Трамп раскрыл, через сколько дней могут состояться его переговоры с Путиным
Проект о снижении НДС на продукты питания рассмотрят в Госдуме
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 сентября, заносы с юга
Массовые беспорядки вспыхнули на территории Стамбула
Иноагентство, сложности вне России, миллионные гонорары: как живет Слепаков
Пожилые американцы участвуют в украинском конфликте на стороне ВСУ
Российские военные вытащили из антидроновой сетки совенка
Стало известно, когда и на сколько повысят материнский капитал
Не только Крид: как Лопес, Мадонна ответили за пошлые выступления
Выявлен победитель финального матча US Open в Нью-Йорке
«Все хорошо, маркиза»: в МИД РФ высмеяли слова Зеленского о «победе»
«Картина поражает»: Киев обвинили в попытке подкупа американского сенатора
Запрет на пролеты самолетов введен в одном из российских аэропортов
Шесть человек пострадали из-за атаки ВСУ на Донецк
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут
Общество

Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.