Эти кабачки не превратятся в размазню: хрустящие кружочки под сырной шапкой

Кабачки, приготовленные по этому рецепту, не превратятся в размазню — у вас получатся хрустящие кружочки под сырной шапкой с чесноком.

Секрет идеальных запеченных кабачков — предварительное удаление лишней влаги и высокая температура запекания. Такой способ позволяет кабачкам запекаться, а не тушиться в собственном соку.

Рецепт: нарежьте молодые кабачки кружочками толщиной 1 см, посолите и оставьте на 15 минут — это вытянет сок. Тщательно промокните их бумажным полотенцем. Выложите на противень с пергаментом, слегка сбрызните оливковым маслом и отправьте в разогретую до 200°C духовку на 10 минут. Достаньте, выложите сверху смесь из 100 г тертого сыра, 2 измельченных зубчиков чеснока, зелени и специй. Верните в духовку еще на 7–10 минут до золотистой корочки.

Блюдо получается с хрустящими краями, нежной серединой и ароматной сырной корочкой. Подавайте сразу — это низкокалорийное угощение станет хитом даже на праздничном столе.

