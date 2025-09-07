Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 09:15

Эти кабачки не превратятся в размазню: хрустящие кружочки под сырной шапкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки, приготовленные по этому рецепту, не превратятся в размазню — у вас получатся хрустящие кружочки под сырной шапкой с чесноком.

Секрет идеальных запеченных кабачков — предварительное удаление лишней влаги и высокая температура запекания. Такой способ позволяет кабачкам запекаться, а не тушиться в собственном соку.

Рецепт: нарежьте молодые кабачки кружочками толщиной 1 см, посолите и оставьте на 15 минут — это вытянет сок. Тщательно промокните их бумажным полотенцем. Выложите на противень с пергаментом, слегка сбрызните оливковым маслом и отправьте в разогретую до 200°C духовку на 10 минут. Достаньте, выложите сверху смесь из 100 г тертого сыра, 2 измельченных зубчиков чеснока, зелени и специй. Верните в духовку еще на 7–10 минут до золотистой корочки.

Блюдо получается с хрустящими краями, нежной серединой и ароматной сырной корочкой. Подавайте сразу — это низкокалорийное угощение станет хитом даже на праздничном столе.

Ранее стало известно, как приготовить лазанью с кабачками вместо теста.

кабачки
рецепты
обеды
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генич высказался об идее Минспорта ужесточить лимит на легионеров
Завершено следствие по делу Лерчек о выводе 250 млн рублей
В Госдуме предложили уменьшить количество рабочих часов в пятницу
5 рецептов малосольных огурцов: от классики до экспресс-варианта в пакете
БПЛА летали над пляжем во время визита Лаврова в КНДР
Раскрыта судьба пропавшего на Эльбрусе белорусского туриста
В Кремле раскрыли отношение Путина к фильмам о себе
«Боится народного гнева»: депутат об отказе Зеленского ехать в Россию
Словакия заинтересована «запустить дела» с Россией как можно скорее
На Западе увидели опасность для НАТО в сотрудничестве России, Китая и КНДР
Япония останется без премьер-министра
Названы профессии, которые не сможет заменить ИИ
Стали известны подробности масштабного удара по Украине
HR-эксперт ответила, кому труднее всего найти работу в 2025 году
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 сентября 2025 года
Лондон возглавит штаб многонациональных сил НАТО на Украине
Россиянин не захотел возвращать долг соседке и взялся за топор
День нефтяника — праздник людей, которые обеспечивают страну энергией
Бойцы ВСУ боятся голода и отказываются идти в бой
«Был у нас пацанчик один»: боец выстрелом из Д-30 попал в тоннель с ВСУ
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 сентября: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 сентября: где сбои в РФ

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае
Общество

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.