Ужин холостяка за 15 минут: жареные пельмени с сыром без хлопот на кухне

Ужин холостяка за 15 минут: жареные пельмени с сыром без хлопот на кухне

Жареные пельмени с сыром — это идеальный ужин холостяка, а также тех, кто хочет сытно поесть без хлопот на кухне. Блюдо готовится за 15 минут, сочетает хрустящую поджаренную корочку, нежную начинку и тягучий сыр.

Для приготовления разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите замороженные пельмени (500 г) и обжаривайте на среднем огне 5–7 минут до золотистой корочки, периодически помешивая. Затем уменьшите огонь, добавьте 2–3 столовые ложки воды, накройте крышкой и тушите 3–4 минуты. Снимите крышку, посыпьте пельмени тертым сыром (100 г) и держите на огне еще минуту, пока сыр не расплавится.

Подавайте сразу, украсив зеленью или сметаной. Этот рецепт требует минимум усилий, но дарит максимум удовольствия.

Ранее стало известно, как приготовить мясной рулет из лаваша и фарша — быстрый ужин из дешевых продуктов.