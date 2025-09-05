Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 21:01

Ужин холостяка за 15 минут: жареные пельмени с сыром без хлопот на кухне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жареные пельмени с сыром — это идеальный ужин холостяка, а также тех, кто хочет сытно поесть без хлопот на кухне. Блюдо готовится за 15 минут, сочетает хрустящую поджаренную корочку, нежную начинку и тягучий сыр.

Для приготовления разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите замороженные пельмени (500 г) и обжаривайте на среднем огне 5–7 минут до золотистой корочки, периодически помешивая. Затем уменьшите огонь, добавьте 2–3 столовые ложки воды, накройте крышкой и тушите 3–4 минуты. Снимите крышку, посыпьте пельмени тертым сыром (100 г) и держите на огне еще минуту, пока сыр не расплавится.

Подавайте сразу, украсив зеленью или сметаной. Этот рецепт требует минимум усилий, но дарит максимум удовольствия.

Ранее стало известно, как приготовить мясной рулет из лаваша и фарша — быстрый ужин из дешевых продуктов.

пельмени
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Нидерландах признали, чем обернется отказ от российских энергоресурсов
Зеленскому напомнили позицию Венгрии о вступлении Украины в ЕС
Российских пенсионеров начали «разводить» бонусами к пенсии
Живодерство в элитной гостинице для собак обернулось уголовным делом
В Нидерландах увидели подготовку европейских государств к войне
Куда сходить в Москве в выходные 5–6 сентября: Феллини и ретротранспорт
В Энергодаре сообщили о печальных последствиях артобстрела ВСУ
До 16% и ниже: как изменится ключевая ставка ЦБ в 2025-м, что сказал Путин
Назван новый министр иностранных дел Великобритании
Еврокомиссия наложила на Google крупнейший с 2018 года штраф
На Западе заметили важную деталь отношений России, КНР и КНДР после ШОС
Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Режим тишины в Нижегородской области: правила и исключения
Беременная москвичка сорвалась с лестницы, чтобы скрыть от мужа правду
В Сети появились фотографии Тимати вместе с новорожденной дочерью
Володин предложил включить участников СВО в педагогический состав школ
Операция «Багратион», НАТО: ситуация на фронтах СВО вечером 5 сентября
Стало известно, как выглядит Соседов после пересадки волос
Глава Минобороны России побывал на торжественном приеме в посольстве КНДР
Свекла в фольге, тающая во рту: простой способ удивить гостей
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.