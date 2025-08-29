Кабачки вместо теста: низкоуглеводная лазанья — сочная, нежная и без муки

Эта необычная лазанья с кабачками вместо теста покорит вас своей легкостью и насыщенным вкусом. Слои тонко нарезанных кабачков пропитываются ароматным мясным соусом и нежным сырным кремом, создавая гармоничный баланс.

Для приготовления нарежьте 3 крупных кабачка вдоль тонкими пластинами (3–4 мм), посолите и дайте стечь соку. Обжарьте 500 г фарша с луком и чесноком, добавьте 400 г томатов в собственном соку и тушите 10 минут. Смешайте 250 г сливочного сыра с 1 яйцом и зеленью. Собирайте лазанью в форме: слой кабачков, фарш, сырная масса, тертый сыр. Повторите 3–4 слоя, завершив сыром. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Эта лазанья без муки получается нежной, сочной и очень сытной. Идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от любимых блюд! Кабачки прекрасно заменяют тесто, делая лазанью низкокалорийной и низкоуглеводной.

Ранее стало известно, как приготовить запеканку с фаршем и рисом в томатном соусе: на второй день она только вкуснее.