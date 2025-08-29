День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 14:15

Кабачки вместо теста: низкоуглеводная лазанья — сочная, нежная и без муки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта необычная лазанья с кабачками вместо теста покорит вас своей легкостью и насыщенным вкусом. Слои тонко нарезанных кабачков пропитываются ароматным мясным соусом и нежным сырным кремом, создавая гармоничный баланс.

Для приготовления нарежьте 3 крупных кабачка вдоль тонкими пластинами (3–4 мм), посолите и дайте стечь соку. Обжарьте 500 г фарша с луком и чесноком, добавьте 400 г томатов в собственном соку и тушите 10 минут. Смешайте 250 г сливочного сыра с 1 яйцом и зеленью. Собирайте лазанью в форме: слой кабачков, фарш, сырная масса, тертый сыр. Повторите 3–4 слоя, завершив сыром. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Эта лазанья без муки получается нежной, сочной и очень сытной. Идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от любимых блюд! Кабачки прекрасно заменяют тесто, делая лазанью низкокалорийной и низкоуглеводной.

Ранее стало известно, как приготовить запеканку с фаршем и рисом в томатном соусе: на второй день она только вкуснее.

лазанья
кабачки
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Южной Корее роботы заняли место внуков
Юрист напомнила о праве спилить мешающие ветки дерева с соседского участка
Падение из окна, смерть матери, затворничество: как живет Николай Ефремов
Ефремов бежал в Узбекистан: новинки кино 28 августа — 3 сентября
«Рычаги существуют»: политолог раскрыл, как Трамп может «продавить» Киев
Россиянам рассказали, какие двигатели повлекут за собой проблемы в ГАИ
В МИД РФ назвали главные темы для обсуждения на саммите ШОС
Безработного петербуржца задержали после разбойного нападения
В Госдуме ответили на слова об этноанклаве в российском регионе
Блогер рассказал страшные подробности похорон военных ВСУ
Глава округа в Пермском крае не сможет выходить из дома еще три месяца
Общественники призвали запретить продажу одного вида одежды в секс-шопах
Телескоп Уэбба зафиксировал уникальный состав зарождающейся планеты
Юрист напомнила россиянам о штрафах за разведение костров
Тяжелый внедорожник насмерть задавил ребенка в российском регионе
«Полное разочарование»: в Сети обсуждают концерт Кадышевой
Спасатели на вертолетах нашли заблудившегося в лесу пенсионера
Раскрыта причина смерти актера из «Войны и мира»
Харрис лишилась госохраны по указу Трампа
Полиция Петербурга изъяла из машин мигрантов 32 свертка с наркотиками
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.