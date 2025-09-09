Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает Синоптик Шувалов: температура в Москве немного понизится к выходным

Температура воздуха в Москве немного понизится только к выходным, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, которые передает RT, в ближайшие дни в столице можно ожидать лишь минимальных изменений в погоде.

На этой неделе по-прежнему будет хороший суточный ход. Ночью и под утро температура воздуха около +10, а днем — +18…+21. И такая погода будет сохраняться вплоть до воскресенья. Да, +24, скорее всего, уже не будет, — рассказал Шувалов.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве в этом году ожидается неклассическое бабье лето. Она подчеркнула, что волна теплой погоды придет на неделе с 8 по 14 сентября. По ее словам, осадков не ожидается.