09 сентября 2025 в 11:03

Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает

Синоптик Шувалов: температура в Москве немного понизится к выходным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Температура воздуха в Москве немного понизится только к выходным, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, которые передает RT, в ближайшие дни в столице можно ожидать лишь минимальных изменений в погоде.

На этой неделе по-прежнему будет хороший суточный ход. Ночью и под утро температура воздуха около +10, а днем — +18…+21. И такая погода будет сохраняться вплоть до воскресенья. Да, +24, скорее всего, уже не будет, — рассказал Шувалов.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве в этом году ожидается неклассическое бабье лето. Она подчеркнула, что волна теплой погоды придет на неделе с 8 по 14 сентября. По ее словам, осадков не ожидается.

синоптики
Александр Шувалов
Россия
Москва
