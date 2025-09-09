Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 11:05

Раскрыто, когда пройдут выборы нового председателя правящей партии Японии

Выборы нового главы Либерально-демократической партии Японии пройдут 4 октября

Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выборы нового председателя Либерально-демократической партии Японии состоятся 4 октября, передает телеканал NHK. Решение об этом приняли 9 сентября на заседании ответственного комитета.

Официальное объявление назначено на 22 сентября. После этого стартует период предвыборной кампании. Как уточняет телеканал, в этот раз будут проведены «масштабные» выборы. В них примут участие члены партии и ее сторонники со всей Японии.

По данным местных СМИ, желание побороться за пост подтвердили генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси, бывший глава МИД Тосимицу Мотеги и экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити.

Ранее стало известно, что отставка премьер-министра Японии Сигэру Исибы стала точкой отсчета серьезного кризиса. Страна рискует вернуться в эпоху нестабильности и частой смены власти. Причинами ухода Исибы называют инфляцию в 3%, недовольство молодежи, рост антииммигрантских настроений и обострение отношений с союзниками. Новому главе правительства предстоит решать экономические проблемы и противостоять усилению Китая.

