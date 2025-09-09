Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Облако на завтрак — готовим японские панкейки-суфле за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Японские панкейки-суфле — это невероятно воздушные и нежные десертные оладьи, которые отличаются особой легкостью и тающей текстурой. Их готовят с использованием взбитых белков, что придает панкейкам характерную высоту и пористость. Это блюдо стало популярным во всем мире благодаря своему деликатному вкусу и эффектному внешнему виду.

3 яичных белка взбивают с 50 г сахара до устойчивых пиков. 3 желтка смешивают с 100 мл молока, 100 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Аккуратно соединяют белковую и желтковую массы. Тесто выкладывают в специальные кольца на сковороде, готовят под крышкой на медленном огне 8–10 минут с каждой стороны. Подают сразу же, поливая кленовым сиропом и украшая свежими ягодами.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

