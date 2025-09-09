Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 16:09

Афера с маркетплейсом на миллионы раскрыта в Москве

Подозреваемые в мошенничестве с заказами маркетплейса задержаны в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудники специального назначения Росгвардии оказали содействие правоохранительным органам в пресечении крупной мошеннической схемы, действовавшей в пунктах выдачи заказов одного из маркетплейсов в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Ущерб по установленным 17 эпизодам противоправной деятельности превысил 5 млн рублей.

Следствием установлено, что руководители пунктов выдачи заказов похищали оборудование, полученное от маркетплейса, и реализовывали его на стороне. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий был задержан ранее судимый 19-летний житель столицы и 23-летняя москвичка, — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что мошенники разработали новую схему хищения денежных средств с использованием поддельных приложений, имитирующих мобильную платежную систему Mir Pay. Как сообщили в МВД РФ, злоумышленники внедряют в смартфоны жертв фальшивые приложения для бесконтактных платежей под видом переустановки банковского программного обеспечения. Преступники применяют технологию «обратный NFC», которая позволяет подключать к телефону карты жертвы мошенников.

До этого сообщалось, что аферисты начали создавать фальшивые юридические лица для перевода похищенных средств через их счета. Это произошло после того, как в стране ужесточили контроль за переводами через карты дропперов и усилили уголовную ответственность для курьеров мошенников. Преступники адаптируются к ужесточению мер безопасности в финансовой сфере.

Москва
аферисты
Росгвардия
задержания
