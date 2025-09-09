Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 13:00

Мошенники придумали хитрую схему обмана молодых москвичей

Мошенники в Москве стали звонить молодым людям под видом военкомов

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Москве мошенники стали звонить молодым людям призывного возраста, выдавая себя за работников военкомата, передает Telegram-канал «Москвич». Они просят прийти для «проверки документов» и предлагают «обойти очередь» через Госуслуги.

Далее аферисты требуют код из СМС-сообщения, который приходит на телефон жертвы. После мошенники используют этот код для взлома аккаунта доверчивого гражданина.

Ранее стало известно, что в Москве участились мошенничества с договорами пожизненной ренты: аферисты под видом легальных сделок обманывают пенсионеров, забирая их сбережения и квартиры. Одним из заметных случаев стала история 85-летней Ларисы Райковой, которой адвокаты помогли вернуть жилье. Специалисты советуют временно приостановить заключение новых договоров ренты, чтобы провести проверки и защитить пожилых людей.

Кроме того, МВД России обновило психологический портрет типичной жертвы дистанционных мошенников. По данным ведомства, наибольшая уязвимость характерна для социально активных людей в возрасте от 30 до 70 лет.

мошенники
военкоматы
Москва
аферисты
