Мошенники придумали хитрую схему обмана молодых москвичей

В Москве мошенники стали звонить молодым людям призывного возраста, выдавая себя за работников военкомата, передает Telegram-канал «Москвич». Они просят прийти для «проверки документов» и предлагают «обойти очередь» через Госуслуги.

Далее аферисты требуют код из СМС-сообщения, который приходит на телефон жертвы. После мошенники используют этот код для взлома аккаунта доверчивого гражданина.

Ранее стало известно, что в Москве участились мошенничества с договорами пожизненной ренты: аферисты под видом легальных сделок обманывают пенсионеров, забирая их сбережения и квартиры. Одним из заметных случаев стала история 85-летней Ларисы Райковой, которой адвокаты помогли вернуть жилье. Специалисты советуют временно приостановить заключение новых договоров ренты, чтобы провести проверки и защитить пожилых людей.

Кроме того, МВД России обновило психологический портрет типичной жертвы дистанционных мошенников. По данным ведомства, наибольшая уязвимость характерна для социально активных людей в возрасте от 30 до 70 лет.