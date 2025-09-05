Тюменец в одних трусах поджег свою одежду и разгромил кувалдой чужую машину

Житель Тюмени разделся прямо на улице, сложил вещи в кучу и поджег их, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его информации, после этого мужчина разгромил кувалдой чужой автомобиль. В Сети появились кадры произошедшего, снятые очевидцами.

Как уточнил канал, инцидент произошел в спортзале на Гнаровской улице, где 40-летний дебошир начал требовать, чтобы к нему вышла тренер. Сотрудники фитнес-клуба вызвали Росгвардию. Пока силовики оформляли бумаги, тюменец выбежал на улицу, где устроил погром. На опубликованных кадрах видно, как росгвардейцы нейтрализуют мужчину.

Ранее в Башкирии осудили местного жителя, угрожавшего росгвардейцам макетом автомата Калашникова. Мужчина имитировал готовность произвести выстрел и высказывал угрозы физической расправой в адрес представителей власти. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии.

До этого житель Вологды поссорился с девушкой и пустил газ в квартире, где заперся с ее трехлетним сыном. Пьяный сожитель россиянки сначала устроил скандал, а потом повредил газовое оборудование.