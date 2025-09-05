Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 13:45

Тюменец в одних трусах поджег свою одежду и разгромил кувалдой чужую машину

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Житель Тюмени разделся прямо на улице, сложил вещи в кучу и поджег их, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его информации, после этого мужчина разгромил кувалдой чужой автомобиль. В Сети появились кадры произошедшего, снятые очевидцами.

Как уточнил канал, инцидент произошел в спортзале на Гнаровской улице, где 40-летний дебошир начал требовать, чтобы к нему вышла тренер. Сотрудники фитнес-клуба вызвали Росгвардию. Пока силовики оформляли бумаги, тюменец выбежал на улицу, где устроил погром. На опубликованных кадрах видно, как росгвардейцы нейтрализуют мужчину.

Ранее в Башкирии осудили местного жителя, угрожавшего росгвардейцам макетом автомата Калашникова. Мужчина имитировал готовность произвести выстрел и высказывал угрозы физической расправой в адрес представителей власти. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии.

До этого житель Вологды поссорился с девушкой и пустил газ в квартире, где заперся с ее трехлетним сыном. Пьяный сожитель россиянки сначала устроил скандал, а потом повредил газовое оборудование.

Тюмень
Тюменская область
дебоширы
погромы
Росгвардия
росгвардейцы
силовики
задержания
кадры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль начал наносить удары по жилым домам
На Западе испугались резкого ответа Путина по войскам на Украине
Песков назвал причину, по которой Telegram и WhatsApp должны остаться в РФ
Военэксперт объяснил необходимость создания ПЗРК для низколетящих дронов
Аглая Тарасова может оказаться в черном списке у режиссеров после скандала
Появились новые кадры окутанного черным дымом «Москва-Сити»
Глава МИД Германии признался в антироссийских планах Берлина
Турэксперт Мкртчян объяснил, почему опасно зимовать в Таиланде
Историк оценил слова Каллас о победе СССР и Китая во Второй мировой войне
Появилось видео с пожаром у «Москва-Сити»
Администрация Трампа столкнулась с рекордным числом судебных исков
Юрист рассказал, как самозанятому избежать блокировки карты
Раскрыта личность напавшего на учительницу в колледже Эссена подростка
Билялетдинов ответил, мешает ли Карпину совмещение сборной и «Динамо»
Черный дым окутал небоскребы «Москва-Сити»
«Уже третью ночь»: известная певица пожаловалась на жуткие звуки в квартире
Раскрыто число стран, представленных на ВЭФ
США подловили на планах упростить продажу БПЛА за границу
Умерла невестка королевы Елизаветы II
Целый штат вступает в конфликт с Трампом и Пентагоном
Дальше
Самое популярное
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.