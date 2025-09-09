Фразы, что выдают жертв мошенников: как распознать опасный обман

Телефонные мошенники редко говорят прямо. Они используют психологическое давление, чтобы человек сам принял решение расстаться с деньгами. Чаще всего это происходит под влиянием страха или из-за ложного доверия.

С начала года специалисты Сбербанка изучали подобные случаи и выявили общие признаки. Жертва, находящаяся под контролем злоумышленников, может произносить характерные фразы.

Сигналом тревоги становятся такие слова, как: «Мне запретили рассказывать», «Если скажу, будет хуже», «Я сам разберусь», «Доверься, всё правильно», «Сейчас не могу объяснить, потом узнаешь». Эти формулировки часто повторяются и настораживают даже опытных банковских сотрудников.

Изменения в поведении — ещё один явный признак. Человек становится скрытным и нервным, проводит больше времени в телефоне, часто употребляет слова о «срочности» или «крайней необходимости» перевода.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Опасным сигналом может быть и внезапная покупка нового смартфона или SIM-карты, а также нежелание отвечать на звонки близких. Если разговоры по телефону проходят только наедине, а привычный распорядок нарушается — это повод задуматься.

Жертвы мошенников нередко выглядят подавленными и раздражительными, а их действия становятся непредсказуемыми. Если родственник неожиданно уезжает на такси или ждёт курьера без объяснения причин, стоит насторожиться.

Внимательное отношение и своевременная реакция помогают вовремя остановить обман и сохранить сбережения.

Ранее мошенники придумали новый способ обмана: они представляются сотрудниками цветочных магазинов, «Почты России» или интернет-магазинов и убеждают людей сообщить пароли из СМС якобы для подтверждения заказа. Затем аферисты перезванивают уже под видом сотрудников госорганов и утверждают, что деньги были переведены украинским террористам.