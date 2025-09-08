Картофельные зразы с фаршем по-белорусски! Сытные и очень вкусные! Этот рецепт перенесёт вас в атмосферу домашнего уюта и гастрономического наслаждения. Нежное картофельное тесто и ароматная мясная начинка с поджаренным луком создают идеальный дуэт вкусов. Идеальное блюдо для семейного ужина, которое оценят и взрослые, и дети!
Ингредиенты
- Картофель — 1,5 кг
- Свинина нежирная — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Масло сливочное — 50 г
- Мука — 1/2 стакана
- Масло растительное — 100 мл
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный — по вкусу
Приготовление
- Картофель очищают, отваривают до готовности и превращают в пюре, добавляя сливочное масло, соль и специи. Остужают, затем постепенно всыпают муку, тщательно вымешивая до однородной пластичной массы. Для начинки свинину пропускают через мясорубку, лук мелко рубят и обжаривают до золотистости, смешивают с фаршем, солят и перчат.
- Из картофельной массы формируют лепёшки размером с ладонь, в центр каждой выкладывают мясную начинку, края защипывают и придают зразам овальную форму. На разогретой сковороде с растительным маслом обжаривают зразы с обеих сторон до румяной хрустящей корочки. Подают горячими со сметаной или грибным соусом.
