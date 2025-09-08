Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 09:00

Картофельные зразы с фаршем по-белорусски: сытные и очень вкусные

Картофельные зразы с фаршем по-белорусски! Сытные и очень вкусные! Этот рецепт перенесёт вас в атмосферу домашнего уюта и гастрономического наслаждения. Нежное картофельное тесто и ароматная мясная начинка с поджаренным луком создают идеальный дуэт вкусов. Идеальное блюдо для семейного ужина, которое оценят и взрослые, и дети!

Ингредиенты

  • Картофель — 1,5 кг
  • Свинина нежирная — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло сливочное — 50 г
  • Мука — 1/2 стакана
  • Масло растительное — 100 мл
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

  1. Картофель очищают, отваривают до готовности и превращают в пюре, добавляя сливочное масло, соль и специи. Остужают, затем постепенно всыпают муку, тщательно вымешивая до однородной пластичной массы. Для начинки свинину пропускают через мясорубку, лук мелко рубят и обжаривают до золотистости, смешивают с фаршем, солят и перчат.
  2. Из картофельной массы формируют лепёшки размером с ладонь, в центр каждой выкладывают мясную начинку, края защипывают и придают зразам овальную форму. На разогретой сковороде с растительным маслом обжаривают зразы с обеих сторон до румяной хрустящей корочки. Подают горячими со сметаной или грибным соусом.

Ранее мы готовили запеканку из тертой картошки с сыром и чесноком. Когда лень жарить драники!

