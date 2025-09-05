Саммит ШОС — 2025
Хрустящая кожица и сочное мясо за 30 минут: цыпленок табака без сковороды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Цыпленок табака можно приготовить без сковороды в духовке. Так вы за 30 минут получите обалденную курочку с хрустящей кожицей и сочным мясом.

Для приготовления возьмите цыпленка весом 1–1,2 кг, разрежьте вдоль грудки, разверните и отбейте. Натрите тушку смесью из 4 измельченных зубчиков чеснока, сока 1 лимона, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. паприки, соли и перца. Оставьте мариноваться. Разогрейте духовку до 220 °C. Уложите цыпленка кожей вверх на противень, поставьте сверху груз (например, банку с водой) и запекайте 30 минут до румяной корочки. Затем уберите груз и готовьте еще 5 минут для максимальной хрустящей кожицы.

Подавайте с овощами и зеленью. Этот способ исключает брызги масла и упрощает процесс, сохраняя все традиционные вкусовые качества блюда.

