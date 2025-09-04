Для сочного ПП-ужина и перекуса: запеченные тарталетки с курицей и грибами

Нежнейшие диетические тарталетки с курицей и грибами в сметане — отличный вариант для сочного ПП-ужина и перекуса. Блюдо поражает гармонией начинки и сливочно-сметанного соуса с пикантными нотками чеснока и зелени.

Для приготовления обжарьте без масла на антипригарной сковороде 200 г куриного филе кубиками до золотистости, добавьте 150 г измельченных шампиньонов, тушите до испарения жидкости. Влейте 100 мл нежирной сметаны (10%), добавьте зубчик чеснока, укроп, соль и перец, потушите 5 минут. Наполните готовой начинкой 8–10 цельнозерновых тарталеток (используйте готовы из магазина). Запекайте 10 минут при 180 °C для хрустящей корочки.

Каждая тарталетка содержит всего 80–90 ккал, богата белком и клетчаткой, идеальна для фуршета, ужина или перекуса.

