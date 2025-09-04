Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 23:01

Для сочного ПП-ужина и перекуса: запеченные тарталетки с курицей и грибами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежнейшие диетические тарталетки с курицей и грибами в сметане — отличный вариант для сочного ПП-ужина и перекуса. Блюдо поражает гармонией начинки и сливочно-сметанного соуса с пикантными нотками чеснока и зелени.

Для приготовления обжарьте без масла на антипригарной сковороде 200 г куриного филе кубиками до золотистости, добавьте 150 г измельченных шампиньонов, тушите до испарения жидкости. Влейте 100 мл нежирной сметаны (10%), добавьте зубчик чеснока, укроп, соль и перец, потушите 5 минут. Наполните готовой начинкой 8–10 цельнозерновых тарталеток (используйте готовы из магазина). Запекайте 10 минут при 180 °C для хрустящей корочки.

Каждая тарталетка содержит всего 80–90 ккал, богата белком и клетчаткой, идеальна для фуршета, ужина или перекуса.

Ранее стало известно, как приготовить рыбные котлеты в духовке: хрустящие без жарки и всего 150 ккал.

тарталетки
курицы
грибы
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бизнесмена разрубило винтом собственной яхты на глазах у сына и друзей
В российском регионе ввели план «Ковер»
Румыния отказалась направлять войска на Украину
ЕС кинул, США ушли в сторону: Зеленский в панике после встречи в Париже
Более 100 жильцов дома с трещиной в Астрахани эвакуировали
5 сентября — Всемирный день бороды: праздник стиля и мужественности
Греф заявил о «переукреплении» рубля
«РФ уже победила»: Алаудинов о наемниках, убийстве Зеленского и целях СВО
Глава Сбербанка раскрыл, как справляется со звонками от аферистов
Счетная палата США пришла к необычным выводам о Пентагоне
Россиян предупредили об опасной кофейной привычке
Источник в окружении Ефремова назвал настоящую причину его развода с женой
Кейт Миддлтон появилась на публике впервые после болезни
«Я его выгнала»: Любовь Успенская выставила за дверь жениха своей дочери
Беседа с Трампом о санкциях против России огорчила лидеров ЕС
Дибров воссоединился с бывшей женой
В Госдуме раскрыли истинные цели «коалиции желающих»
Аэропорт Волгограда приостановил работу
В России призвали адаптироваться к крепкому рублю
Молдавские оппозиционеры раскрыли, на что решился Кишинев в борьбе с ними
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.