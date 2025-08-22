Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 18:01

Рыбные котлеты в духовке: хрустящие без жарки и всего 150 ккал

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рыбные котлеты — идеальный низкокалорийный ужин (всего 150 ккал на 100 г), богатый белком (18–20 г) и омега-3 кислотами. Они получаются очень нежными, с легкой сладостью рыбы и пикантными нотками зелени.

Рецепт: нежное филе трески, минтая или щуки (500 г) измельчите в фарш, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. овсяных хлопьев вместо хлеба, 1 луковицу, зелень, соль и перец. Овсянка впитывает лишнюю влагу, делая котлеты сочными без лишнего жира. Сформируйте биточки, запекайте в духовке при 180 °C 20 минут до золотистой корочки.

Котлеты получаются хрустящими даже без жарки. Подавайте с овощным салатом — такое блюдо ускоряет метаболизм, укрепляет сосуды и сохраняет чувство сытости на 4–5 часов без тяжести в желудке.

Ранее стало известно, как приготовить запеканку из капусты и фарша, которая улучшает пищеварение.

котлеты
рецепты
ужины
рыба
Дарья Иванова
Д. Иванова
