Запеканка, которая улучшает пищеварение: вкуснятина из капусты и фарша

Запеканка с капустой и фаршем — это идеальное сочетание сочности, нежности и легкой хрустящей корочки. Капуста придает блюду свежесть и легкость, а фарш делает его сытным и питательным. Настоящая вкуснятина, которая улучшает пищеварение.

Для приготовления мелко нашинкуйте 500 г белокочанной капусты, посолите и помните руками, чтобы она дала сок. Смешайте 300 г мясного фарша (свино-говяжьего или куриного) с одним яйцом, солью и перцем по вкусу. Форму для запекания смажьте маслом, выложите слоями: половину капусты, фарш, оставшуюся капусту. Залейте смесью из 200 мл молока и двух яиц, посыпьте 100 г тертого сыра. Запекайте 30–35 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Подавайте горячей со сметаной или зеленью — эта запеканка порадует вас нежным вкусом и ароматом, более того, она принесет пользу: капуста богата витамином С и клетчаткой, которая улучшает пищеварение, а мясной фарш содержит белок, необходимый для мышц.

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