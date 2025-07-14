Вкуснее оладий и всего 120 ккал: диетическая лепешка с кабачком и сыром

Вкуснее оладий и всего 120 ккал: диетическая лепешка с кабачком и сыром

Диетическая лепешка с кабачком и сыром — это нежная, воздушная основа с хрустящей корочкой, где сладковатый вкус кабачка идеально сочетается с пикантной сырной ноткой. Блюдо получается сочным, ароматным и удивительно легким — всего около 120 ккал на 100 г.

Для приготовления натрите 250 г кабачка, отожмите сок, смешайте с 1 яйцом, 50 г тертого сыра (сулугуни или адыгейский), 2 ст. л. овсяных отрубей, солью и перцем. Выложите массу на антипригарную сковороду, сформируйте круглую лепешку и жарьте под крышкой 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте лепешку горячей — это идеальный низкокалорийный завтрак или перекус, богатый клетчаткой и белком! Эта лепешка намного вкуснее обычных кабачковых оладий.

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