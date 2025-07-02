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02 июля 2025 в 17:15

Никакого теста! Гениальные лепешки с сыром и чесноком — понадобится 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти гениальные лепешки с сыром и чесноком — настоящий взрыв вкуса и аромата. А главное, вам не нужно месить никакого теста! Все, что вам понадобится, немного ингредиентов и 5 минут времени.

Готовые лепешки получаются хрустящими снаружи, а внутри — тягучими и невероятно ароматными благодаря чесноку и сыру.

Для приготовления возьмите: 200 г тертого сыра (идеально подойдет моцарелла или чеддер), 2 ст. л. муки, 1 яйцо, 2 зубчика чеснока (продавите через пресс), щепотку соли. Смешайте все ингредиенты в миске до однородной липкой массы.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выкладывайте получившуюся массу ложкой, формируя небольшие лепешки. Жарьте на среднем огне 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте их горячими с соусом на ваш выбор — идеально подойдет сметана, томатный или сливочный соус. Это блюдо станет хитом любого застолья и прекрасно дополнит супы, салаты или мясные блюда.

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лепешки
чеснок
сыры
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
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