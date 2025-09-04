Куриная грудка больше не будет сухой: готовим нежную и сочную буженину

Готовим нежную буженину из куриной грудки. Это диетический вариант классического блюда, который удивит сочностью. Мясо пропитывается ароматами чеснока и специй, а при запекании покрывается золотистой корочкой.

Для приготовления сделайте глубокие надрезы в 500 г куриной грудки и нашпигуйте ее зубчиками чеснока. Приготовьте маринад: смешайте 2 ст. л. горчицы, 1 ст. л. меда, сок половины лимона, 1 ч. л. паприки, соль и перец. Обмажьте грудку маринадом, заверните в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 6–8 часов. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут, периодически поливая мясо выделившимся соком.

Дайте буженине остыть в духовке — так она останется сочной. С этим рецептом куриная грудка больше не будет сухой! Подавайте нарезанной ломтиками с овощами или зеленым салатом. Это блюдо станет украшением любого стола и докажет, что куриная грудка может быть невероятно вкусной!

