04 сентября 2025 в 19:01

Куриная грудка больше не будет сухой: готовим нежную и сочную буженину

Готовим нежную буженину из куриной грудки. Это диетический вариант классического блюда, который удивит сочностью. Мясо пропитывается ароматами чеснока и специй, а при запекании покрывается золотистой корочкой.

Для приготовления сделайте глубокие надрезы в 500 г куриной грудки и нашпигуйте ее зубчиками чеснока. Приготовьте маринад: смешайте 2 ст. л. горчицы, 1 ст. л. меда, сок половины лимона, 1 ч. л. паприки, соль и перец. Обмажьте грудку маринадом, заверните в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 6–8 часов. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут, периодически поливая мясо выделившимся соком.

Дайте буженине остыть в духовке — так она останется сочной. С этим рецептом куриная грудка больше не будет сухой! Подавайте нарезанной ломтиками с овощами или зеленым салатом. Это блюдо станет украшением любого стола и докажет, что куриная грудка может быть невероятно вкусной!

Ранее стало известно, как приготовить мясной рулет из лаваша и фарша — быстрый ужин из дешевых продуктов.

