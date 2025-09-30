Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 09:46

Охрана Белого дома сняла с забора мужчину в черном костюме

Daily Mail: мужчина в черном костюме попытался попасть в Белый дом через забор

Фото: Cliff Owen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники Секретной службы США задержала мужчину, который попытался проникнуть на территорию Белого дома через забор, передает Daily Mail со ссылкой на источник в охранном ведомстве. Неизвестного в строгом черном костюме и солнцезащитных очках вывели в наручниках и заключили под стражу за попытку незаконного проникновения.

Согласно информации издания, подозрительный посетитель был доставлен во 2-й участок столичного полицейского управления для дальнейшего разбирательства. Секретная служба США сообщила, что нештатная ситуация не повлияла на обеспечение безопасности американского президента. Вторжение неизвестного в костюме произошло на фоне продолжающихся протестов в Вашингтоне: активисты выступают против визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Ранее сообщалось о возгорании автомобиля Секретной службы США. Тот вспыхнул в непосредственной близости от Белого дома, незадолго до запланированной встречи президента Дональда Трампа с израильским премьер-министром. По предварительным данным, машина вспыхнула из-за неисправности электрооборудования.

США
Белый дом
Вашингтон
протесты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо условие, при котором возможно мирно разрешить конфликт в Газе
Раскрыт тайный план Евросоюза по Украине и Молдавии
Российский вратарь назвал фаворита матча «Кайрат» — «Реал»
«Съедят заживо»: названа причина, по которой бойцы ВСУ не поднимают бунт
«Вся страна устала от ее хамства»: ветеран Афганистана о Пугачевой
Жители российского города делятся кадрами первого снега
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.