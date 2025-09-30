Охрана Белого дома сняла с забора мужчину в черном костюме Daily Mail: мужчина в черном костюме попытался попасть в Белый дом через забор

Сотрудники Секретной службы США задержала мужчину, который попытался проникнуть на территорию Белого дома через забор, передает Daily Mail со ссылкой на источник в охранном ведомстве. Неизвестного в строгом черном костюме и солнцезащитных очках вывели в наручниках и заключили под стражу за попытку незаконного проникновения.

Согласно информации издания, подозрительный посетитель был доставлен во 2-й участок столичного полицейского управления для дальнейшего разбирательства. Секретная служба США сообщила, что нештатная ситуация не повлияла на обеспечение безопасности американского президента. Вторжение неизвестного в костюме произошло на фоне продолжающихся протестов в Вашингтоне: активисты выступают против визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Ранее сообщалось о возгорании автомобиля Секретной службы США. Тот вспыхнул в непосредственной близости от Белого дома, незадолго до запланированной встречи президента Дональда Трампа с израильским премьер-министром. По предварительным данным, машина вспыхнула из-за неисправности электрооборудования.