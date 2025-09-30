Россия вошла в топ-3 стран с самым дешевым интернетом Росстат: Россия вошла в тройку стран с самым дешевым доступом в интернет

Россия попала в топ-3 стран с самым дешевым домашним интернетом, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Самый демократичный доступ в интернет в Индии, он обходится пользователям всего в $7,7 (638 рублей). На третьем месте — Румыния ($9,8, что эквивалентно 812 рублям).

Россия расположилась на втором месте. Согласно статистике федеральной службы, месячная абонентская плата за интернет по стране составляет всего 693 рубля ($8,7). Также в число стран с самым доступным интернетом вошли Китай, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Турция, Болгария, Польша, Грузия, Армения и Латвия. Самый дорогой интернет в США, американские пользователи в среднем платят за него по $72 в месяц.

Ранее стало известно, что каждый второй российский пользователь нейросетей выдает сгенерированные работы за свои собственные. Согласно статистике, 17% из них делают это регулярно. Еще 57% респондентов указали, что они скорее работают вместе с ИИ и дорабатывают за ним ответы.

Россияне прибегают к нейросетям не только по работе, некоторые используют сервисы генераций изображений по фото для создания красивых снимков на документы. В МВД отреагировали на тенденцию и предупредили граждан, что документы со сгенерированными фото могут отклонить.