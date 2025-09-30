Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 10:04

Россия вошла в топ-3 стран с самым дешевым интернетом

Росстат: Россия вошла в тройку стран с самым дешевым доступом в интернет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия попала в топ-3 стран с самым дешевым домашним интернетом, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Самый демократичный доступ в интернет в Индии, он обходится пользователям всего в $7,7 (638 рублей). На третьем месте — Румыния ($9,8, что эквивалентно 812 рублям).

Россия расположилась на втором месте. Согласно статистике федеральной службы, месячная абонентская плата за интернет по стране составляет всего 693 рубля ($8,7). Также в число стран с самым доступным интернетом вошли Китай, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Турция, Болгария, Польша, Грузия, Армения и Латвия. Самый дорогой интернет в США, американские пользователи в среднем платят за него по $72 в месяц.

Ранее стало известно, что каждый второй российский пользователь нейросетей выдает сгенерированные работы за свои собственные. Согласно статистике, 17% из них делают это регулярно. Еще 57% респондентов указали, что они скорее работают вместе с ИИ и дорабатывают за ним ответы.

Россияне прибегают к нейросетям не только по работе, некоторые используют сервисы генераций изображений по фото для создания красивых снимков на документы. В МВД отреагировали на тенденцию и предупредили граждан, что документы со сгенерированными фото могут отклонить.

Россия
интернет
провайдеры
связь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявления Киева в адрес Москвы назвали бравадой
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
«Праздник футбола»: вратарь из РФ об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»
Мощный взрыв в Пакистане попал на видео
В Кремле ответили на предложение ЕК по созданию «стены дронов»
«Просто использовали»: подавший в суд на Пугачеву о вечеринке Ивлеевой
В Кремле оценили результаты работы Лаврова на 80-й сессии Генассамблеи ООН
«VK Видео» запустил поддержку блогеров через опцию VK Donut
В Европе уличили фон дер Ляйен в незнании основ экономики
«Союмультфильм» приватизировали? Что это значит, кто купил долю
Келлог сравнил Европу с детским велосипедом
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.