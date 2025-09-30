Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 09:46

Раскрыт главный нюанс, от которого зависит успех пластики груди у женщин

Хирург Абдулаева: перед пластикой груди женщина должна исключить дисморфоманию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перед пластикой груди женщина должна исключить дисморфоманию, заявила NEWS.ru пластический хирург Софья Абдулаева. По ее словам, чрезмерную обеспокоенность незначительным или воображаемым дефектом внешности стоит обсудить с психотерапевтом.

Исключите дисморфоманию — состояние, при котором человек чрезмерно обеспокоен незначительным или воображаемым дефектом своей внешности. Зачастую то, что кажется нам недостатком, на самом деле является нашей индивидуальной особенностью, делающей нас уникальными. Обсудите это с психологом или психотерапевтом, — отметила Абдулаева.

Медик также призвала перед операцией посоветоваться с близкими. Возможно, по ее словам, они видят пациентку совсем иначе и помогут посмотреть на себя со стороны.

Не торопитесь. Дайте себе время подумать, прежде чем принимать окончательное решение. Изменения во внешности — это серьезный шаг, который требует осознанного подхода. Помните, что красота — это не только внешность, но и внутреннее состояние. Любите и принимайте себя такими, какие вы есть, и только тогда изменения во внешности принесут вам настоящую радость и удовлетворение, — подытожила хирург.

Ранее Абдулаева предупредила, что грудные импланты могут затруднить диагностику рака груди при маммографическом обследовании. По ее словам, присутствие имплантов снижает видимость тканей на 10–20%.

хирурги
женщины
советы
здоровье
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
