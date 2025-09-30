Раскрыт главный нюанс, от которого зависит успех пластики груди у женщин Хирург Абдулаева: перед пластикой груди женщина должна исключить дисморфоманию

Перед пластикой груди женщина должна исключить дисморфоманию, заявила NEWS.ru пластический хирург Софья Абдулаева. По ее словам, чрезмерную обеспокоенность незначительным или воображаемым дефектом внешности стоит обсудить с психотерапевтом.

Исключите дисморфоманию — состояние, при котором человек чрезмерно обеспокоен незначительным или воображаемым дефектом своей внешности. Зачастую то, что кажется нам недостатком, на самом деле является нашей индивидуальной особенностью, делающей нас уникальными. Обсудите это с психологом или психотерапевтом, — отметила Абдулаева.

Медик также призвала перед операцией посоветоваться с близкими. Возможно, по ее словам, они видят пациентку совсем иначе и помогут посмотреть на себя со стороны.

Не торопитесь. Дайте себе время подумать, прежде чем принимать окончательное решение. Изменения во внешности — это серьезный шаг, который требует осознанного подхода. Помните, что красота — это не только внешность, но и внутреннее состояние. Любите и принимайте себя такими, какие вы есть, и только тогда изменения во внешности принесут вам настоящую радость и удовлетворение, — подытожила хирург.

Ранее Абдулаева предупредила, что грудные импланты могут затруднить диагностику рака груди при маммографическом обследовании. По ее словам, присутствие имплантов снижает видимость тканей на 10–20%.