Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 06:06

С дымком: запеченная свекла в фольге — удивите себя и гостей

С дымком: запеченная свекла в фольге — удивите себя и гостей С дымком: запеченная свекла в фольге — удивите себя и гостей Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кончились гастроидеи? NEWS.ru предлагает вам интересный рецепт — запеченная свекла в фольге в духовке. Подробности — в материале.

Нужны: свекла — 1–2 шт., специальная смесь специй BBQ — 1 полная столовая ложка, масло оливы — 2 столовые ложки, соус соевый классический — 1 столовая ложка, свежий розмарин — 1 ветвь, соль — по вкусу.

Как готовить запеченную свеклу в фольге в духовке: разогреваем термошкаф до 200 °C. Очищенные овощи нарезать как дольки апельсина. Далее делаем «дымный» маринад: масло смешиваем с соевым соусом, специями и измельченным розмарином.

Свекольную нарезку помещаем в маринад и даем пропитаться 15 минут. Плотно упаковываем по несколько долек в фольгу и томим на противне 45–60 минут.

Ранее NEWS.ru рассказывал о классическом рецепте огурцов на зиму с морковью и луком.

общество
рецепты
кулинария
свекла
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл, почему отношения США и РФ не могут нормализоваться быстрее
В России предложили наказывать за неисполненное обещание жениться
«Верить никому нельзя»: Путин обратился к россиянам с одним советом
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 сентября: инфографика
В Кремле описали сценарий, когда конфликт на Украине нельзя завершить мирно
ПВО уничтожила почти 100 БПЛА, атаковавших Россию ночью
Покупаем сыр и орехи: как вкусно запечь свеклу в духовке
Ночь в российском регионе прошла под звуки работы ПВО по украинским дронам
США впервые за 33 года купили у России яйца
Встречу «коалиции желающих» назвали подтверждением раскола в ЕС
Педиатр поставила точку в споре, можно ли детям есть грибы
Психолог ответила, как принуждение учиться на отлично приводит к катастрофе
Песков объяснил, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву
Генпрокурор РФ рассказал, откуда берутся поборы с предпринимателей
Россиянам объяснили, как снизить расходы на электроэнергию на 30%
Готовим турецкую лепешку гезлеме — простую и вкусную. Лучше, чем чебуреки!
Названы пластические операции с быстрым визуальным эффектом
Попытка ВСУ атаковать Рязанскую область обернулась провалом
ВСУ потеряли беспилотники, пытаясь атаковать российский регион
С дымком: запеченная свекла в фольге — удивите себя и гостей
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.