С дымком: запеченная свекла в фольге — удивите себя и гостей

Кончились гастроидеи? NEWS.ru предлагает вам интересный рецепт — запеченная свекла в фольге в духовке. Подробности — в материале.

Нужны: свекла — 1–2 шт., специальная смесь специй BBQ — 1 полная столовая ложка, масло оливы — 2 столовые ложки, соус соевый классический — 1 столовая ложка, свежий розмарин — 1 ветвь, соль — по вкусу.

Как готовить запеченную свеклу в фольге в духовке: разогреваем термошкаф до 200 °C. Очищенные овощи нарезать как дольки апельсина. Далее делаем «дымный» маринад: масло смешиваем с соевым соусом, специями и измельченным розмарином.

Свекольную нарезку помещаем в маринад и даем пропитаться 15 минут. Плотно упаковываем по несколько долек в фольгу и томим на противне 45–60 минут.

