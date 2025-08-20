Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 16:10

Арестована телеведущая «Дождя»

Суд заочно арестовал телеведущую «Дождя» Таратуту

Юлия Таратута

Телеведущую «Дождя» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Юлию Таратуту (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заочно заключили под стражу, следует из базы Перовского суда Москвы. Она арестована по делу об уклонении от обязанностей иноагентов.

Категория дела: об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ). Удовлетворено, 20.08.2025, — сказано в карточке дела.

Ранее Таганский районный суд Москвы отказался заочно арестовать писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Суд вернул материал в следственный орган.

До этого суд заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на два месяца с момента возможного задержания или экстрадиции. Его адвокат уже подал апелляцию на это решение. Против литератора возбуждено дело о распространении фейков о ВС РФ и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

