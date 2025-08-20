Завтрак за 10 минут! Американские картофельные оладьи — просто и вкусно!

Эти золотистые картофельные оладьи с хрустящей корочкой и нежной серединкой давно покорили мир. Идеальный завтрак, сытный гарнир или даже самостоятельное блюдо — хэшбрауны хороши в любом виде. Готовятся проще, чем кажется, а результат впечатляет: аппетитный аромат, хруст и тот самый уютный вкус, который так любят в американских diner’ах.

Рецепт:

Очистите 4 крупные картофелины и натрите на крупной терке. Тщательно отожмите лишнюю жидкость через марлю — это секрет идеальной хрустящей корочки. Добавьте 1 мелко нарезанную луковицу, 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль и перец по вкусу. Можно добавить щепотку паприки для аромата. Разогрейте на сковороде растительное масло. Выкладывайте картофельную массу столовой ложкой, формируя аккуратные оладьи. Обжаривайте на среднем огне 4–5 минут с каждой стороны до румяной золотистости. Подавайте сразу же, пока хэшбрауны хрустят! Идеально со сметаной, соусом или свежими овощами.

