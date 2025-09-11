Картофельные пироги с сыром на сковороде: простейшее тесто и вкусная начинка

Картофельные пироги с сыром на сковороде: простейшее тесто и вкусная начинка! Эти невероятно воздушные пироги с нежным картофельным пюре и расплавленным сыром станут идеальным угощением для семейного обеда.

Ингредиенты для теста

Мука — 300 г

Молоко горячее — 180 мл

Масло растительное — 3 ст. л.

Соль — 0.5 ч. л.

Разрыхлитель — 5 г

Ингредиенты для начинки

Картофель — 600 г

Сыр — 200 г

Молоко горячее — 80 мл

Масло сливочное — 30 г

Соль — 0.5 ч. л.

Приготовление

Картофель отварите до готовности, слейте воду, разомните в пюре с горячим молоком и сливочным маслом, посолите по вкусу и оставьте полностью остывать, затем добавьте натертый на крупной терке сыр и тщательно перемешайте. Для теста смешайте просеянную муку с солью и разрыхлителем, влейте горячее молоко и растительное масло, быстро вымесите мягкое эластичное тесто в течение 3-4 минут, которое не требует отдыха и сразу готово к работе. Разделите тесто на 4 равные части, сформируйте шарики, слегка смажьте их растительным маслом, накройте пищевой пленкой и раскатайте каждый в круг диаметром 26-28 см. На середину каждой лепешки выложите картофельную начинку с сыром, аккуратно защипните края, формируя круглый пирог без воздушных пузырей, и слегка прижмите ладонью до толщины около 2 см и диаметра 18 см. Обжарьте пироги на сковороде с небольшим количеством масла на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны до золотистой аппетитной корочки.

