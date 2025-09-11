Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 10:30

Этот салат готовится на скорую руку и выручает всегда: нужна фасоль, сухарики и 3 простых продукта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат готовится на скорую руку и выручает всегда: нужна фасоль, сухарики и три простых ингредиента! Идеальный вариант сытного и быстрого ужина. Сочетание нежной фасоли, свежих овощей и хрустящих сухариков создает потрясающую гармонию вкусов. Этот салат станет настоящим спасением, когда нужно накормить семью вкусно и без хлопот!

Ингредиенты

  • Фасоль консервированная — 1 банка
  • Помидоры — 3 шт.
  • Яйца отварные — 4 шт.
  • Сыр твердый — 150 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Сухарики ржаные — 100 г
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Соль, перец черный — по вкусу
  • Зелень свежая — для подачи

Приготовление

  1. Фасоль откинуть на дуршлаг, чтобы стек лишний рассол. Помидоры нарезать средними кубиками, предварительно удалив плодоножки. Яйца очистить и нарезать некрупными кубиками. Сыр натереть на крупной терке. Чеснок пропустить через пресс или мелко порубить.
  2. Все подготовленные ингредиенты переложить в глубокую салатницу, добавить ржаные сухарики, заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Аккуратно перемешать салат, стараясь не раздавить фасоль. Дать настояться 5–7 минут для пропитки. Перед подачей украсить свежей зеленью. Подавать сразу после приготовления, чтобы сухарики сохранили свою хрустящую текстуру.

Ранее мы готовили салат «Самый вкусный» с говядиной и овощами. Он станет звездой любого стола.

Читайте также
Посеяла в октябре — весной весь сад в белых бусинках! Многолетник-невеста
Общество
Посеяла в октябре — весной весь сад в белых бусинках! Многолетник-невеста
Крылышки в панировке: обалденный маринад! Едим сразу или замораживаем как полуфабрикат
Общество
Крылышки в панировке: обалденный маринад! Едим сразу или замораживаем как полуфабрикат
Этот рулет покорит ваших гостей: готовим слоеную вкусняху за 15 минут
Общество
Этот рулет покорит ваших гостей: готовим слоеную вкусняху за 15 минут
Салат «Изумруд» с горошком и огурцом: 4 простых ингредиента, но вкус изумительный
Общество
Салат «Изумруд» с горошком и огурцом: 4 простых ингредиента, но вкус изумительный
Чесночные гренки из бородинского хлеба! Дети просят к борщу, муж — к пиву
Общество
Чесночные гренки из бородинского хлеба! Дети просят к борщу, муж — к пиву
салат
сухарики
фасоль
помидоры
сыр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные освободили Сосновку в Днепропетровской области
На границе России закроют воздушное пространство
Похолодает до +7? Прогноз погоды в Москве на выходные, рекордный сентябрь
Европейский суд запретил финансировать проект АЭС с участием России
Власти Польши приняли неожиданное решение в отношении Белоруссии
Российские БПЛА теперь летают под присмотром удаленного штаба
Убитый американский активист признавал Крым российским
Королевская семья Британии: новости, Кейт спасает семью, Маркл проигрывает
В США составили детальную картину убийства Чарли Кирка
Цыганова призвала ввести запрет для Пугачевой на слово «родина»
Путин назначил нового посла в одну африканскую страну
В России для нелегальных мигрантов наступили последствия
Принц Гарри и король Карл III провели совместное чаепитие в Вестминстере
Раскрыто число жертв сильного наводнения на Бали
В Госдуме высказались о грядущей волне сокращений в России
Ситуация в Сумской области утром 11 сентября: сотни убитых, разгром ВСУ
Названы соседи России с лучшими условиями для туристического отдыха
Неожиданно выросли зарплаты специалистов, которыми всегда запугивают детей
Россиянам рассказали, как защититься от девальвации рубля
«Ей подхожу я»: Шаляпин назвал лучшего мужчину для Волочковой
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.