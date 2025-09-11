Этот салат готовится на скорую руку и выручает всегда: нужна фасоль, сухарики и 3 простых продукта

Этот салат готовится на скорую руку и выручает всегда: нужна фасоль, сухарики и 3 простых продукта

Этот салат готовится на скорую руку и выручает всегда: нужна фасоль, сухарики и три простых ингредиента! Идеальный вариант сытного и быстрого ужина. Сочетание нежной фасоли, свежих овощей и хрустящих сухариков создает потрясающую гармонию вкусов. Этот салат станет настоящим спасением, когда нужно накормить семью вкусно и без хлопот!

Ингредиенты

Фасоль консервированная — 1 банка

Помидоры — 3 шт.

Яйца отварные — 4 шт.

Сыр твердый — 150 г

Чеснок — 3 зубчика

Сухарики ржаные — 100 г

Майонез — 3 ст. л.

Соль, перец черный — по вкусу

Зелень свежая — для подачи

Приготовление

Фасоль откинуть на дуршлаг, чтобы стек лишний рассол. Помидоры нарезать средними кубиками, предварительно удалив плодоножки. Яйца очистить и нарезать некрупными кубиками. Сыр натереть на крупной терке. Чеснок пропустить через пресс или мелко порубить. Все подготовленные ингредиенты переложить в глубокую салатницу, добавить ржаные сухарики, заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Аккуратно перемешать салат, стараясь не раздавить фасоль. Дать настояться 5–7 минут для пропитки. Перед подачей украсить свежей зеленью. Подавать сразу после приготовления, чтобы сухарики сохранили свою хрустящую текстуру.

Ранее мы готовили салат «Самый вкусный» с говядиной и овощами. Он станет звездой любого стола.