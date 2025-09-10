Салат «Самый вкусный» с говядиной и овощами: станет звездой любого стола

Салат «Самый вкусный» с говядиной и овощами! Сочное мясо, нежный картофель, маринованные огурцы и сыр — этот слоеный салат станет звездой любого стола! Название полностью оправдывает себя: насыщенный вкус и аппетитный вид никого не оставят равнодушным.

Ингредиенты

Говядина — 500 г

Картофель — 3-4 шт.

Помидоры свежие — 3-4 шт.

Огурцы маринованные — 2-3 шт.

Сыр твердый — 150 г

Майонез — по вкусу

Петрушка свежая — 1 пучок

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Приготовление

Говядину отварите в подсоленной воде до мягкости (1,5-2 часа), охладите и нарежьте кубиками. Картофель отварите в мундире, очистите и нарежьте кубиками. Помидоры и маринованные огурцы нарежьте кубиками, сыр натрите на крупной терке, петрушку мелко порубите. Выкладывайте салат слоями: говядина → картофель (слегка посолите и поперчите) → майонез → огурцы → сыр → майонез → помидоры (посолите) → майонез → сыр и петрушка. Дайте салату пропитаться в холодильнике 2-3 часа.

Совет: для яркости вкуса добавьте в майонез немного чеснока. Если салат готовится для немедленной подачи, ингредиенты можно смешать — но слоеный вариант выглядит эффектнее.

