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04 августа 2025 в 07:30

Салат «Капитан» — простой и вкусный! Нужны картошка и сельдь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Капитан» — простой и вкусный! Нужны картошка и сельдь. Этот слоеный салат с нежным сочетанием сельди и плавленого сыра станет настоящим украшением праздничного стола. Простота приготовления и изысканный вкус!

Ингредиенты:

  • картофель отварной — 350 г;
  • филе сельди слабосоленой — 180 г;
  • сыр плавленый «Дружба» — 1 шт. (100 г);
  • морковь отварная — 180 г;
  • яйца куриные — 4 шт.;
  • масло сливочное — 50 г;
  • майонез — по вкусу.

Приготовление:

  1. Пропускаем через мясорубку филе сельди, плавленый сыр, отварную морковь, сливочное масло и яичные белки (желтки оставляем для украшения). Тщательно перемешиваем полученную массу.
  2. Для сборки салата берем глубокую форму. На дно выкладываем слой тертого картофеля (1/3 часть), слегка солим и промазываем майонезом. Затем распределяем половину рыбной массы, снова слой картофеля с майонезом, оставшаяся масса, и завершаем последним слоем картофеля. Верх украшаем тертыми желтками.

Ранее мы готовили салат «Самый-самый» с копченой курицей и кукурузой! Вкусный и быстрый.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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