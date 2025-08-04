Салат «Капитан» — простой и вкусный! Нужны картошка и сельдь

Салат «Капитан» — простой и вкусный! Нужны картошка и сельдь

Салат «Капитан» — простой и вкусный! Нужны картошка и сельдь. Этот слоеный салат с нежным сочетанием сельди и плавленого сыра станет настоящим украшением праздничного стола. Простота приготовления и изысканный вкус!

Ингредиенты:

картофель отварной — 350 г;

филе сельди слабосоленой — 180 г;

сыр плавленый «Дружба» — 1 шт. (100 г);

морковь отварная — 180 г;

яйца куриные — 4 шт.;

масло сливочное — 50 г;

майонез — по вкусу.

Приготовление:

Пропускаем через мясорубку филе сельди, плавленый сыр, отварную морковь, сливочное масло и яичные белки (желтки оставляем для украшения). Тщательно перемешиваем полученную массу. Для сборки салата берем глубокую форму. На дно выкладываем слой тертого картофеля (1/3 часть), слегка солим и промазываем майонезом. Затем распределяем половину рыбной массы, снова слой картофеля с майонезом, оставшаяся масса, и завершаем последним слоем картофеля. Верх украшаем тертыми желтками.

Ранее мы готовили салат «Самый-самый» с копченой курицей и кукурузой! Вкусный и быстрый.