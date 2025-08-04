Салат «Капитан» — простой и вкусный! Нужны картошка и сельдь. Этот слоеный салат с нежным сочетанием сельди и плавленого сыра станет настоящим украшением праздничного стола. Простота приготовления и изысканный вкус!
Ингредиенты:
- картофель отварной — 350 г;
- филе сельди слабосоленой — 180 г;
- сыр плавленый «Дружба» — 1 шт. (100 г);
- морковь отварная — 180 г;
- яйца куриные — 4 шт.;
- масло сливочное — 50 г;
- майонез — по вкусу.
Приготовление:
- Пропускаем через мясорубку филе сельди, плавленый сыр, отварную морковь, сливочное масло и яичные белки (желтки оставляем для украшения). Тщательно перемешиваем полученную массу.
- Для сборки салата берем глубокую форму. На дно выкладываем слой тертого картофеля (1/3 часть), слегка солим и промазываем майонезом. Затем распределяем половину рыбной массы, снова слой картофеля с майонезом, оставшаяся масса, и завершаем последним слоем картофеля. Верх украшаем тертыми желтками.
Ранее мы готовили салат «Самый-самый» с копченой курицей и кукурузой! Вкусный и быстрый.