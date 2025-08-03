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03 августа 2025 в 07:30

Салат «Самый-самый» с копчёной курицей и кукурузой! Вкусный и быстрый

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Самый-самый» с копчёной курицей и кукурузой! Этот сытный салат сочетает копчёный аромат курицы, сладость кукурузы и свежесть зелёного лука. Идеальный вариант для праздничного стола или сытного ужина!

Ингредиенты

  • Копчёная курица (грудка или окорочок) — 300 г
  • Кукуруза консервированная — 1 банка (200 г)
  • Яйца — 4 шт.
  • Морковь — 1 крупная
  • Зелёный лук — 1 пучок
  • Майонез — 3–4 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Копчёную курицу нарежьте тонкими полосками. Яйца отварите вкрутую, остудите и порубите крупными кубиками. Морковь натрите на крупной тёрке, зелёный лук нарежьте тонкими колечками.
  2. В глубокой миске смешайте все ингредиенты, добавьте кукурузу без жидкости. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу.

Ранее мы готовили салат из моркови с зелёным горошком! Вкуснятина из простых продуктов.

салат
курица
морковь
зелёный горошек
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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