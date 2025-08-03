Салат «Самый-самый» с копчёной курицей и кукурузой! Вкусный и быстрый

Салат «Самый-самый» с копчёной курицей и кукурузой! Этот сытный салат сочетает копчёный аромат курицы, сладость кукурузы и свежесть зелёного лука. Идеальный вариант для праздничного стола или сытного ужина!
Ингредиенты
- Копчёная курица (грудка или окорочок) — 300 г
- Кукуруза консервированная — 1 банка (200 г)
- Яйца — 4 шт.
- Морковь — 1 крупная
- Зелёный лук — 1 пучок
- Майонез — 3–4 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Копчёную курицу нарежьте тонкими полосками. Яйца отварите вкрутую, остудите и порубите крупными кубиками. Морковь натрите на крупной тёрке, зелёный лук нарежьте тонкими колечками.
- В глубокой миске смешайте все ингредиенты, добавьте кукурузу без жидкости. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу.
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