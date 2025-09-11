Гнезда из кабачка и картошки — начинка из куриного филе в соевом соусе! Готовятся быстро, никого не оставят равнодушным! Овощные гнездышки с куриным филе — это сочное, ароматное и невероятно вкусное блюдо, которое идеально подойдет на ужин. Оно готовится из простых ингредиентов, а его яркий вид и потрясающий вкус никого не оставят равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить!
Ингредиенты
- Картофель — 2 шт.
- Кабачок — 1 шт. (350 г)
- Морковь — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Белок — 2 шт.
- Мука — 2 ст. л.
- Перец, соль — по вкусу
- Куриное филе — 2 шт.
- Желток — 2 шт.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Острый соус — по вкусу
- Чеснок — 3 зубчика
- Сыр — 80 г
- Помидоры черри — 4 шт.
Приготовление
- Картофель, кабачок и морковь натрите на терке для корейской моркови. Добавьте соль, перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы овощи пустили сок. Затем хорошенько отожмите массу руками. В овощную смесь добавьте одно целое яйцо, два белка, муку и перец, тщательно все перемешайте до однородности. Теперь займемся начинкой. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Смешайте его с двумя желтками, соевым соусом, острым соусом и пропущенным через пресс чесноком.
- Формируем гнездышки: на противень, застеленный пергаментом, выложите овощную массу, сформировав из нее круги с углублением в центре. В каждую «лунку» выложите маринованное куриное филе. Отправьте противень в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут. Затем достаньте противень, посыпьте каждое гнездышко натертым сыром и украсьте половинками помидоров черри. Верните в духовку еще на 5–7 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
