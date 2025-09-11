Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 09:30

Гнезда из кабачка и картошки — начинка из куриного филе в соевом соусе! Готовятся быстро

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гнезда из кабачка и картошки — начинка из куриного филе в соевом соусе! Готовятся быстро, никого не оставят равнодушным! Овощные гнездышки с куриным филе — это сочное, ароматное и невероятно вкусное блюдо, которое идеально подойдет на ужин. Оно готовится из простых ингредиентов, а его яркий вид и потрясающий вкус никого не оставят равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить!

Ингредиенты

  • Картофель — 2 шт.
  • Кабачок — 1 шт. (350 г)
  • Морковь — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Белок — 2 шт.
  • Мука — 2 ст. л.
  • Перец, соль — по вкусу
  • Куриное филе — 2 шт.
  • Желток — 2 шт.
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Острый соус — по вкусу
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Сыр — 80 г
  • Помидоры черри — 4 шт.

Приготовление

  1. Картофель, кабачок и морковь натрите на терке для корейской моркови. Добавьте соль, перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы овощи пустили сок. Затем хорошенько отожмите массу руками. В овощную смесь добавьте одно целое яйцо, два белка, муку и перец, тщательно все перемешайте до однородности. Теперь займемся начинкой. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Смешайте его с двумя желтками, соевым соусом, острым соусом и пропущенным через пресс чесноком.
  2. Формируем гнездышки: на противень, застеленный пергаментом, выложите овощную массу, сформировав из нее круги с углублением в центре. В каждую «лунку» выложите маринованное куриное филе. Отправьте противень в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут. Затем достаньте противень, посыпьте каждое гнездышко натертым сыром и украсьте половинками помидоров черри. Верните в духовку еще на 5–7 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Ранее мы готовили селедку на дранике. Эта закуска — хитовый хит! Нежный оладушек из картошки и кабачка и сверху рыбка.

