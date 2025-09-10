Куриная грудка под картофельно-сырной шубкой — очень просто и вкусно: секрет в картошке

Куриная грудка под картофельно-сырной шубкой — очень просто и вкусно: секрет в картошке

Эта сочная куриная грудка под аппетитной картофельно-сырной шубкой с овощами станет вашим любимым решением для быстрого, полезного и невероятно вкусного ужина. Секрет в том, что картошка натирается на терке, от этого шубка получается особо нежной. Блюдо готовится в одной форме и идеально подходит как для семейного ужина, так и для приема гостей.

Ингредиенты

Куриная грудка — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Картофель — 2-3 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Сыр твердый — 100 г

Майонез — 2 ст. л. (для ПП — греческий йогурт)

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

Куриную грудку разрежьте вдоль на две плоские котлеты, которые затем нужно слегка отбить молотком до толщины около 1 сантиметра, после чего выложите их в форму для запекания, посолите и поперчите по вкусу. Картофель натрите на крупной терке, залейте кипятком на пять минут для удаления лишнего крахмала, затем тщательно слейте воду и распределите картофельную массу ровным слоем поверх куриного филе. На картофель выложите нарезанный тонкими кольцами помидор, а затем слой из полуколец репчатого лука, после чего смажьте всю поверхность майонезом, создавая равномерную шапку. Завершите обильным слоем сыра, натертого на мелкой терке, и отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 30–35 минут до полной готовности картофеля и образования золотистой сырной корочки.

Ранее мы готовили куриную грудку «Рататуй» с кабачком! Сочность и аромат в каждом кусочке.