10 сентября 2025 в 11:26

Россиянам рассказали, какие виды мяса могут вызывать рак

Токсиколог Кутушов: колбасы и ветчина могут вызывать рак

Такие переработанные виды мяса, как колбасы, сосиски, ветчина могут вызывать рак, а также способствуют ожирению и развитию диабета второго типа, заявил Lenta.ru токсиколог Михаил Кутушов. По его словам, в таких продуктах много соли, нитритов и консервантов.

Регулярное их употребление <…> увеличивает риск онкологических заболеваний, <…> а также способствует развитию ожирения и диабета второго типа, — сказал Кутушов.

Токсиколог отметил, что переработанные виды мяса повышают нагрузку на работу сердца, печени, почек и кишечника. Он добавил, что полностью отказываться от этих продуктов необязательно, при этом лучше употреблять более мясо курицы или индейки, которое хорошо усваивается.

Ранее старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева заявила, что мытье мяса может способствовать распространению бактерий. Она пояснила, что капли воды с патогенами разлетаются на большое расстояние и оседают на окружающих предметах. Биотехнолог отметила, что наиболее опасными являются такие микроорганизмы, как сальмонелла и кампилобактерии, вызывающие отравления.

