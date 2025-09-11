Завтрак, который съедают до крошки: вместо яичницы готовлю быстрый бризоль

Обычный омлет быстро приедается, а хочется чего-то нового и сытного. Бризоль — это нежное картофельное тесто с мясной начинкой и сыром, которое готовится за считаные минуты. Блюдо получается воздушным, ароматным и отлично подходит для завтрака всей семьи.

Для теста берут 200 г картофеля, 2 яйца, 200 мл молока, 6 ст. л. муки, 1-2 зубчика чеснока, зелень, по 0,5 ч. л. соли и перца. Картофель отваривают, разминают в пюре, добавляют яйца, молоко, муку и специи. Для начинки смешивают 200 г фарша, яйцо, 70–100 г натертого сыра, соль и перец. Сковороду смазывают смесью сливочного и растительного масла. На разогретую поверхность выливают часть картофельного теста тонким слоем, сверху кладут фарш с сыром и накрывают еще одной порцией теста. Жарят под крышкой по 5–7 минут с каждой стороны до румяной корочки. Готовый бризоль получается мягким внутри и хрустящим снаружи. Подавать лучше горячим, дополнив свежими овощами или сметаной. Такой завтрак не уступает ресторанному и заменит привычный омлет.

