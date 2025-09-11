Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 06:33

Завтрак, который съедают до крошки: вместо яичницы готовлю быстрый бризоль

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обычный омлет быстро приедается, а хочется чего-то нового и сытного. Бризоль — это нежное картофельное тесто с мясной начинкой и сыром, которое готовится за считаные минуты. Блюдо получается воздушным, ароматным и отлично подходит для завтрака всей семьи.

Для теста берут 200 г картофеля, 2 яйца, 200 мл молока, 6 ст. л. муки, 1-2 зубчика чеснока, зелень, по 0,5 ч. л. соли и перца. Картофель отваривают, разминают в пюре, добавляют яйца, молоко, муку и специи. Для начинки смешивают 200 г фарша, яйцо, 70–100 г натертого сыра, соль и перец. Сковороду смазывают смесью сливочного и растительного масла. На разогретую поверхность выливают часть картофельного теста тонким слоем, сверху кладут фарш с сыром и накрывают еще одной порцией теста. Жарят под крышкой по 5–7 минут с каждой стороны до румяной корочки. Готовый бризоль получается мягким внутри и хрустящим снаружи. Подавать лучше горячим, дополнив свежими овощами или сметаной. Такой завтрак не уступает ресторанному и заменит привычный омлет.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
завтраки
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-губернатор Курской области признался во взяточничестве на 30 млн рублей
В ЕС объяснили, почему отклонили просьбу Трампа о пошлинах для КНР и Индии
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 сентября: инфографика
На Западе раскрыли, как единственный авианосец РФ может обогатить страну
США признались, что хотят заменить Россию на энергорынке Европы
В России модернизировали правила автобусных перевозок
Назван продукт, который поможет в борьбе с депрессией
Украина захотела рекордные $60 млрд помощи Запада в 2026 году
Аниме оказалось под угрозой запрета в России
Украина выпустила по России почти 20 беспилотников за ночь
Франция назвала число граждан, участвовавших в протестах
Кадыров объяснил, почему командиром «Ахмата» стал именно Алаудинов
СБУ объявила в розыск знаменитого российского хоккеиста
Чемпионка России раскрыла, как недопуск влияет на результаты
Целеустремленный мошенник пытался дозвониться до жертвы почти 18 тысяч раз
Альпинист ответил, что в итоге могло стать причиной смерти Наговициной
В Венгрии открыли месторождение нефти, дающее тысячу баррелей в сутки
Интим с экс-партнером во сне: расшифровка для него и для нее
Почти 60 человек получили ранения при взрыве газовой цистерны
Биолог рассказала, чем могут быть опасны хинкали и пельмени
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.