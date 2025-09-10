Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Селедка на дранике: эта закуска — хитовый хит! Нежный оладушек из картошки и кабачка и сверху рыбка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Селедка на дранике: эта закуска — хитовый хит! Нежный оладушек из картошки и кабачка и сверху рыбка! Эта изящная закуска сочетает в себе хрустящие овощные лепешки и пикантную соленую селедку, создавая идеальный баланс вкусов и текстур. Простые ингредиенты превращаются в настоящее кулинарное искусство, которое удивит гостей и украсит любой стол.

Ингредиенты

  • Картофель — 3–4 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Кабачок — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука рисовая — 2 ст. л.
  • Сельдь слабосоленая — 1 шт.
  • Соль, специи — по вкусу

Приготовление

  1. Овощи очистите и нарежьте одинаковой тонкой соломкой или натрите на специальной терке для корейской моркови, после чего переложите в глубокую миску, добавьте яйцо, рисовую муку, соль и любимые специи по вкусу, тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте на сковороде растительное масло, выкладывайте овощную массу порциями, формируя аккуратные лепешки, и обжаривайте с обеих сторон на среднем огне до золотистой хрустящей корочки, затем переложите на бумажное полотенце для удаления излишков масла.
  2. На каждый выложите по небольшому кусочку филе сельди, предварительно очищенного от костей и нарезанного на тонкие ломтики. Для украшения и дополнительного вкуса можно добавить веточку свежего укропа, каплю сметаны или несколько колечек красного лука, что придаст закуске еще более праздничный и завершенный вид.

Ранее мы готовили горячие бутерброды с беконом. Хоть к борщу, хоть к пиву!

