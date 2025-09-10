Селедка на дранике: эта закуска — хитовый хит! Нежный оладушек из картошки и кабачка и сверху рыбка

Селедка на дранике: эта закуска — хитовый хит! Нежный оладушек из картошки и кабачка и сверху рыбка! Эта изящная закуска сочетает в себе хрустящие овощные лепешки и пикантную соленую селедку, создавая идеальный баланс вкусов и текстур. Простые ингредиенты превращаются в настоящее кулинарное искусство, которое удивит гостей и украсит любой стол.

Ингредиенты

Картофель — 3–4 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Кабачок — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Мука рисовая — 2 ст. л.

Сельдь слабосоленая — 1 шт.

Соль, специи — по вкусу

Приготовление

Овощи очистите и нарежьте одинаковой тонкой соломкой или натрите на специальной терке для корейской моркови, после чего переложите в глубокую миску, добавьте яйцо, рисовую муку, соль и любимые специи по вкусу, тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте на сковороде растительное масло, выкладывайте овощную массу порциями, формируя аккуратные лепешки, и обжаривайте с обеих сторон на среднем огне до золотистой хрустящей корочки, затем переложите на бумажное полотенце для удаления излишков масла. На каждый выложите по небольшому кусочку филе сельди, предварительно очищенного от костей и нарезанного на тонкие ломтики. Для украшения и дополнительного вкуса можно добавить веточку свежего укропа, каплю сметаны или несколько колечек красного лука, что придаст закуске еще более праздничный и завершенный вид.

