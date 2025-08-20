Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 15:59

Гимнастка Аверина разбила подбородок на льду

Арина Аверина разбила подбородок на тренировке по фигурному катанию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина заявила, что разбила подбородок во время занятий фигурным катанием. По ее словам, которые приводит РИА Новости, инцидент произошел три дня назад.

Я, видимо, решила, что в семье недостаточно одной Дины с разбитым подбородком, и тоже три дня назад разбила на льду. Пришлось зашивать. Сейчас хожу с пластырем, — сказала Арина Аверина.

Дина Аверина получила травму подбородка осенью 2024 года. Это произошло на съемках телепроекта «Ледниковый период».

Ранее сообщалось, что чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев и многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина официально подтвердили свои отношения. Девушка опубликовала совместные фотографии в социальных сетях, подписав их «A+A».

До этого стало известно, что фигуристка Татьяна Навка пришла на свадебное торжество Дины Авериной и фигуриста Дмитрия Соловьева в наряде, в котором появилась на публике в годовщину смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Звезда надела изумрудный брючный костюм.

гимнастика
росийские спортсмены
травмы
тренировки
