Российская армия нанесла удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по бригаде Вооруженных сил Украины, передает пресс-служба Минобороны. Атака была совершена в районе Славянска Донецкой Народной Республики.

Расчет ОТРК «Искандер» нанес удар по пункту временной дислокации 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Славянска в ДНР, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что командование ВСУ вместо вывода подразделений из Харьковской области начало стягивать их к Красноармейску в ДНР. По данным источника в российских силовых структурах, на Покровском направлении 2-й батальон 92-й штурмовой бригады ВСУ «закончит свое существование».

Ранее взломавшие базу данных Генштаба ВСУ хакеры сообщили, что Украина потеряла более 1,7 млн военнослужащих в ходе СВО — речь идет об убитых и пропавших без вести. В частности, в 2022 году потери Вооруженных сил Украины составили 118,5 тысячи, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч, в текущем году ВСУ лишились уже рекордного числа солдат — 621 тысячи.