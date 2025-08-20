Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 16:02

Российская армия нанесла удар «Искандером» по бригаде ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли удар «Искандером» по бригаде ВСУ в Славянске

Ракетный комплекс ОТРК «Искандер-М» Ракетный комплекс ОТРК «Искандер-М» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская армия нанесла удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по бригаде Вооруженных сил Украины, передает пресс-служба Минобороны. Атака была совершена в районе Славянска Донецкой Народной Республики.

Расчет ОТРК «Искандер» нанес удар по пункту временной дислокации 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Славянска в ДНР, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что командование ВСУ вместо вывода подразделений из Харьковской области начало стягивать их к Красноармейску в ДНР. По данным источника в российских силовых структурах, на Покровском направлении 2-й батальон 92-й штурмовой бригады ВСУ «закончит свое существование».

Ранее взломавшие базу данных Генштаба ВСУ хакеры сообщили, что Украина потеряла более 1,7 млн военнослужащих в ходе СВО — речь идет об убитых и пропавших без вести. В частности, в 2022 году потери Вооруженных сил Украины составили 118,5 тысячи, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч, в текущем году ВСУ лишились уже рекордного числа солдат — 621 тысячи.

Минобороны РФ
ДНР
искандеры
ВСУ
