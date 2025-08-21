Два российских аэропорта закрыли для приема и выпуска самолетов

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на работу двух региональных аэропортов. Речь идет о воздушных гаванях «Грабцево» в Калуге и «Гагарин» в Саратове, сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в публикации.

Согласно заявлению представителя ФАВТ, ограничения затрагивают прием и вылет воздушных судов. Данная мера является вынужденной и направлена исключительно на обеспечение безопасности полетов и защиту жизни пассажиров.

Конкретные причины и сроки действия ограничений в сообщении не уточняются. Это является стандартной практикой при реализации превентивных мер. Пассажирам, планировавшим вылеты из данных аэропортов, рекомендовано уточнять информацию о статусе своих рейсов у авиаперевозчиков.

Ранее сообщалось, что Росавиация лишила авиационный учебный центр перевозчика «Ангара» права на подготовку специалистов. Решение было принято по результатам внеплановой проверки, выявившей серьезные нарушения в образовательном процессе.