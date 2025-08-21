Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 00:13

Два российских аэропорта закрыли для приема и выпуска самолетов

Росавиация ограничила полеты в аэропортах Калуги и Саратова

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на работу двух региональных аэропортов. Речь идет о воздушных гаванях «Грабцево» в Калуге и «Гагарин» в Саратове, сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в публикации.

Согласно заявлению представителя ФАВТ, ограничения затрагивают прием и вылет воздушных судов. Данная мера является вынужденной и направлена исключительно на обеспечение безопасности полетов и защиту жизни пассажиров.

Конкретные причины и сроки действия ограничений в сообщении не уточняются. Это является стандартной практикой при реализации превентивных мер. Пассажирам, планировавшим вылеты из данных аэропортов, рекомендовано уточнять информацию о статусе своих рейсов у авиаперевозчиков.

Ранее сообщалось, что Росавиация лишила авиационный учебный центр перевозчика «Ангара» права на подготовку специалистов. Решение было принято по результатам внеплановой проверки, выявившей серьезные нарушения в образовательном процессе.

Росавиация
аэропорты
ограничения
полеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 августа 2025 года
Два российских аэропорта закрыли для приема и выпуска самолетов
ЕС заподозрили в намерении загнать Россию в ловушку переговорами Трампа
День офицера России: история и значение
Бой с Кличко, «Каменная башка», усадьба под Петербургом: как живет Валуев
«Приговор Зеленскому»: Рогов прокомментировал данные хакеров KillNet о ВСУ
Сальдо рассказал, как ему удалось избежать покушений со стороны ВСУ
Украинские власти придумали, как «дерусифицировать» Успенский собор
Путин оценил состояние ядерного щита России
Тарасова, Плющенко, Жириновский, Обама: кому досталось от Ирины Родниной
В атомном флоте России произошло знаковое событие
В программу российских школ предложили добавить еще один урок
Сертификат учебного центра одной из российских авиакомпаний аннулирован
Прокуратура начала проверку после инцидента с комой у пассажирки в поезде
Путин обратился к работникам атомной отрасли с поздравлениями
Автомобиль подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области
Российские фигуристы получили шанс на участие в Олимпиаде-2026
Народные средства от бессонницы: как уснуть без таблеток
На Украине командование ВСУ обвинили в предательстве
Микрорасчеты большого комфорта: крой, который не хочется снимать
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.