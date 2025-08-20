Сальдо рассказал, как ему удалось избежать покушений со стороны ВСУ Сальдо сообщил, что жители Херсона предупреждали его о заложенной ВСУ взрывчатке

Выжить в условиях постоянных попыток Киева устроить покушение помогали экс-мэру Херсона и нынешнему губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо жители города. Об этом он сам рассказал в эфире шоу Рика Санчеса на канале RT . По словам главы региона, они предупреждали его об опасности, и только поддержка населения помогла ему избежать угроз.

В Херсоне я 11 лет был мэром <…> Так меня не убили, потому что те же люди меня предупреждали: вот по той улице не надо ехать, — признался Сальдо.

Он также выразил уверенность в том, что нынешнее противостояние между русскими и украинцами навязано извне. Сальдо ностальгически посетовал, что ранее стороны мирно сосуществовали и соревновались лишь в спорте и культуре. Запад разорвал отношения России и Украины, которые ранее «сидели за одним столом», подчеркнул губернатор.

Ранее губернатор Херсонской области сообщал, что Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по базе украинских войск в Очакове. По его словам, именно там командование ВСУ готовило десант на Тендровскую и Кинбурнскую косы. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Также Сальдо передавал, что Вооруженные силы Украины вынашивают идеи масштабного десанта у побережья в Херсонской области. По его словам, наибольшая активность противника наблюдается в районе Тендровской и Кинбурнской кос.