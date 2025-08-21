«Лидирует»: Мишустин назвал место России на рынке по добыче урана

Россия сохраняет лидирующие позиции в глобальной атомной отрасли, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в телеграмме. Он отметил ключевую роль госкорпорации «Росатом» в укреплении технологического суверенитета.

Обращение приурочено к 80-летию атомной промышленности России. Оно адресовано участникам юбилейных мероприятий.

Сегодня, несмотря на серьезные вызовы, Россия сохраняет лидирующие позиции на глобальном рынке по добыче урана и строительству АЭС. И особая роль здесь у госкорпорации «Росатом», которая является ключевым звеном в реализации национальных проектов, укреплении технологического суверенитета и энергетической безопасности, — указал Мишустин.

Он напомнил об исторических достижениях — создании первых АЭС, токамака и атомного ледокольного флота, расширившего навигацию по Северному морскому пути. Юбилей становится поводом отметить преемственность поколений в атомной отрасли — от основателей, создавших ядерный щит страны, до современных специалистов, решающих задачи нового технологического уклада.

Премьер выразил уверенность в способности отрасли успешно реализовывать перспективные проекты. Специалисты способны обеспечивать энергетическую безопасность и технологическое лидерство России.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с поздравительной речью в адрес сотрудников атомной промышленности. Он отметил выдающуюся роль отрасли в укреплении технологического суверенитета страны.