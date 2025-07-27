Маковый пирог на кефире на скорую руку: обалденная выпечка без заморочек

Маковый пирог на кефире на скорую руку: обалденная выпечка без заморочек

Маковый пирог на кефире получается нежным, воздушным и слегка влажным, с насыщенным сладковато-ореховым вкусом мака и тонкой кислинкой от кефира. Эта обалденная выпечка готовится без заморочек на скорую руку.

Понадобится: 1 стакан кефира, 1,5 стакана муки, 1 стакан сахара, 2 яйца, 100 г мака, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли и 50 мл растительного масла. Мак залейте кипятком на 10 минут, затем слейте воду. Взбейте яйца с сахаром, добавьте кефир, масло, мак и перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите тесто. Вылейте в смазанную форму и выпекайте 30–35 минут при 180 °C.

Во время приготовления верхушка пирога покрывается румяной корочкой, а внутри — сочная, тающая текстура с равномерным распределением мака. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой — просто, быстро и вкусно!

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