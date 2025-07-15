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15 июля 2025 в 06:45

Влюбилась в смородину после этого штруделя: слоеное тесто и ягодный взрыв

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Штрудель из слоеного теста с черной смородиной — это идеальное сочетание хрустящих слоев теста и сочной ягодной начинки с ярким кисло-сладким вкусом.

Я влюбилась в смородину после этого штруделя — при укусе чувствуется слоеное тесто и ягодный взрыв. Ароматную черную смородину с легкой терпкостью гармонично дополняет нежное тесто, а присыпка сахарной пудрой добавляет пикантности.

Для приготовления раскатайте 500 г готового слоеного теста в прямоугольный пласт. Смешайте 300 г черной смородины с 100 г сахара, 1 ст. л. крахмала и 1 ч. л. лимонной цедры. Равномерно распределите начинку по тесту, оставив края свободными. Аккуратно сверните рулетом, защипните края и смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Ранее стало известно, как просто приготовить слоеную лепешку с сыром — готовится в духовке всего за 10 минут.

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рецепты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
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