ЕС заподозрили в намерении загнать Россию в ловушку переговорами Трампа

Европейские лидеры намерены публично поддержать мирную инициативу президента США Дональда Трампа по Украине, но с коварным умыслом, пишет Politico со ссылкой на источники. Их стратегия заключается в том, чтобы переговоры провалились, а вину за это возложить на Москву.

Представители ЕС рассчитывают, что в случае срыва переговоров Трамп «накажет» Россию новыми ограничительными мерами. Наиболее откровенно эту хитрую позицию озвучивает президент Франции Эммануэль Макрон. В Европе рассматривают санкции как решающий фактор и ожидают, что следующим шагом станет давление на Китай за торговлю с Москвой.

[Дипломаты] выразили глубокий скептицизм относительно того, что Кремль будет вести переговоры в духе доброй воли, но были оптимистичны в отношении того, что Вашингтон накажет Россию, если она окажется самым большим препятствием на пути к миру, — говорится в публикации.

Ранее газета The New York Times сообщила, что европейские лидеры старались избегать разногласий с Дональдом Трампом на встрече в Белом доме 18 августа. Атмосфера на переговорах накалилась, когда канцлер ФРГ Фридрих Мерц потребовал добиться прекращения огня.