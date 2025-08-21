Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 00:07

ЕС заподозрили в намерении загнать Россию в ловушку переговорами Трампа

Politico: ЕС намерен сделать мирные переговоры Трампа ловушкой для России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейские лидеры намерены публично поддержать мирную инициативу президента США Дональда Трампа по Украине, но с коварным умыслом, пишет Politico со ссылкой на источники. Их стратегия заключается в том, чтобы переговоры провалились, а вину за это возложить на Москву.

Представители ЕС рассчитывают, что в случае срыва переговоров Трамп «накажет» Россию новыми ограничительными мерами. Наиболее откровенно эту хитрую позицию озвучивает президент Франции Эммануэль Макрон. В Европе рассматривают санкции как решающий фактор и ожидают, что следующим шагом станет давление на Китай за торговлю с Москвой.

[Дипломаты] выразили глубокий скептицизм относительно того, что Кремль будет вести переговоры в духе доброй воли, но были оптимистичны в отношении того, что Вашингтон накажет Россию, если она окажется самым большим препятствием на пути к миру, — говорится в публикации.

Ранее газета The New York Times сообщила, что европейские лидеры старались избегать разногласий с Дональдом Трампом на встрече в Белом доме 18 августа. Атмосфера на переговорах накалилась, когда канцлер ФРГ Фридрих Мерц потребовал добиться прекращения огня.

США
Россия
переговоры
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 августа 2025 года
Два российских аэропорта закрыли для приема и выпуска самолетов
ЕС заподозрили в намерении загнать Россию в ловушку переговорами Трампа
День офицера России: история и значение
Бой с Кличко, «Каменная башка», усадьба под Петербургом: как живет Валуев
«Приговор Зеленскому»: Рогов прокомментировал данные хакеров KillNet о ВСУ
Сальдо рассказал, как ему удалось избежать покушений со стороны ВСУ
Украинские власти придумали, как «дерусифицировать» Успенский собор
Путин оценил состояние ядерного щита России
Тарасова, Плющенко, Жириновский, Обама: кому досталось от Ирины Родниной
В атомном флоте России произошло знаковое событие
В программу российских школ предложили добавить еще один урок
Сертификат учебного центра одной из российских авиакомпаний аннулирован
Прокуратура начала проверку после инцидента с комой у пассажирки в поезде
Путин обратился к работникам атомной отрасли с поздравлениями
Автомобиль подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области
Российские фигуристы получили шанс на участие в Олимпиаде-2026
Народные средства от бессонницы: как уснуть без таблеток
На Украине командование ВСУ обвинили в предательстве
Микрорасчеты большого комфорта: крой, который не хочется снимать
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.