20 августа 2025 в 14:28

Администрация Трампа оказалась на грани срыва из-за одного требования Мерца

NYT: переговоры с Трампом едва не сорвались из-за слов Мерца о прекращении огня

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейские лидеры старались избегать разногласий с президентом США Дональдом Трампом на встрече в Белом доме 18 августа, передает The New York Times. Атмосфера на переговорах накалилась, когда канцлер ФРГ Фридрих Мерц потребовал добиться прекращения огня.

Я не могу себе представить, чтобы следующая встреча состоялась без прекращения огня, поэтому давайте работать над этим, — заявил он в ходе саммита.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко заявил, что лидеры стран ЕС больше всего опасаются выхода Трампа из процесса по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, они изо всех сил пытаются изменить повестку главы Белого дома.

Представитель МИД РФ Мария Захарова между тем отметила, что ЕС предлагает Киеву продолжать конфликт с Москвой, понимая невозможность его победы. Она обратила внимание на заявление французского президента Эммануэля Макрона, что Россия якобы хочет не мира, а «капитуляции Украины». Глава республики также после российско-американских переговоров на Аляске подтвердил неизменную поддержку Киеву.

