Европейские лидеры предлагают Киеву продолжать конфликт с Москвой, понимая невозможность победы Украины, написала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Она обратила внимание на интервью французского президента Эммануэля Макрона Le Figaro, в котором глава государства заявил, что РФ якобы хочет не мира, а капитуляции Украины.

Капитуляцию Украине на самом деле предлагали те, кто несколько лет внушали Банковой мысль о «победе на поле боя», прекрасно понимая, что это невозможно, кто поставлял оружие киевскому режиму для совершения терактов, кто врал и развращал ложными обещаниями украинцев, — написала Захарова.

Ранее Макрон заявил, что западные страны должны продолжать оказывать давление на российскую сторону в контексте завершения конфликта на Украине. Политик после российско-американских переговоров на Аляске подтвердил неизменную поддержку Киеву.

До этого французский лидер сообщил о скорой встрече участников «коалиции желающих», оказывающих поддержку Украине. Комментируя результаты переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске, он подчеркнул, что устойчивый мир требует надежных гарантий безопасности.