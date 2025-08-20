Путин оценил состояние ядерного щита России

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении с 80-летним юбилеем атомной отрасли заверил в абсолютной надежности ядерного щита государства, сообщила пресс-служба Кремля на официальном интернет-портале. Поводом для обращения стал юбилей, отмечаемый атомщиками в среду.

Путин напомнил, что история отечественной атомной промышленности берет свое начало 20 августа 1945 года, когда было подписано постановление о создании необходимых для этого структур. За прошедшие восемь десятилетий отрасль прошла колоссальный путь развития. Президент в своем обращении подчеркнул неоценимый вклад нескольких поколений специалистов.

Благодаря их профессионализму и самоотверженному труду за прошедшие годы были запущены сотни новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, построен единый научно-промышленный комплекс, сформирован надежный ядерный щит Родины, — говорится в опубликованной телеграмме.

Ранее Путин выступил с поздравительной речью в адрес сотрудников атомной промышленности. Президент отметил выдающуюся роль отрасли в укреплении технологического суверенитета страны. Глава государства подчеркнул, что атомщики продолжают славные традиции многих поколений отечественных ученых, инженеров и конструкторов. Их труд обеспечивает лидирующие позиции России в области мирного атома и ядерных технологий.